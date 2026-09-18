POVREDIO SE SRPSKI REPREZENTATIVAC! Novi problem u najavi za selektora Paunovića

"Orlovi" su već oslabljeni zbog izostanaka Aleksandra Mitrovića i Nikole Milenkovića.

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Fudbalska reprezentacija Srbije nije se još ni okupila pred start novog ciklusa u ligi nacija, a selektor Veljko Paunović (49) bi mogao da menja spisak koji je jutros objavio!

Iz Italije stižu zabrinjavajuće informacije - povredio se Aleksa Terzić (27). Momak koji je ovog leta prešao iz austrijskog Salcburga u Frozinone za 2,5 miliona evra počeo je sezonu jako dobro i izborio se za mesto u startnoj postavi novog člana Serije A.

Međutim, iskusni levi bek je u sredu na treningu osetio problem. Istegao je butni mišić, a dodatnim lekarskim pregledima utvrđeno je da mora na terapije i veliko je pitanje da li će moći da pomogne državnom timu na predstojećim utakmicama u Diviziji A. Zasad je jedino sigurno da ga ovog vikenda neće biti na terenu u 5. kolu protiv sjajnog Koma (nedelja, 15.00).

"Naš prvotimac Aleksa Terzić je posle problema sa mišićem, zadobijenog tokom treninga, podvrgnut dijagnostičkim pregledima. Oni su pokazali povredu blagog stepena mišića biceps femoris na levoj butini, pa je on već započeo program rehabilitacije", navodi se u objavi Frozinonea.

Podetimo, pored Terzića za poziciju levog beka u našoj selekciji trenutno konkurišu još Filip Kostić (33) i debitant Petar Sukačev (21).

"Orlovi" će na premijeri Lige nacija igrati protiv Grčke i Holandije na "Marakani" (24. i 27. septembar), a potom sledi gostovanje Nemačkoj u Minhenu (1. oktobar) i "lalama" u Ajndhovenu (4. oktobar).