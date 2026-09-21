TENZIJE PRED IZBORE: Maroko pojačao bezbednost na granici sa Seutom
MAROKANSKE snage bezbednosti pojačale su obezbeđenje granice sa španskim autonomnim gradom Seutom uoči parlamentarnih izbora u sredu, nakon upozorenja španske ambasade u Rabatu na rizik od novog masovnog prelaska migranata.
Na graničnom prelazu kod Fnideka u nedelju su bila raspoređena najmanje četiri kamiona sa vodenim topovima, oko 40 policijskih vozila, uključujući oklopne transportere, i stotine pripadnika različitih bezbednosnih službi, piše danas "Pais".
Pojačano obezbeđenje usledilo je gotovo dva meseca nakon masovnog prelaska 30. i 31. jula, kada je više od 70.000 ljudi ušlo na teritoriju Seute.
Na obali između Fnideka i granice sa Španijom raspoređeni su policajci, dok su metalne ograde postavljene oko deset metara u more kako bi sprečile prelazak migranata preko plaže i stena. Obala je dodatno obezbeđena bodljikavom žicom i betonskim stubićima.
Putevi od Tanžera do Fnideka ispunjeni su kontrolnim punktovima i policijskim blokadama, a lokalni izvori procenjuju da je u pograničnom području raspoređeno najmanje 3.000 ljudi, uključujući vojne jedinice.
Maroko je u četvrtak sproveo i veliku preventivnu vežbu na graničnom prelazu Bab Sebta, u kojoj su učestvovale stotine pripadnika različitih bezbednosnih službi.
Prema marokanskim medijima, španska ambasada je upozorila vlasti u Rabatu na mogućnost novog masovnog prelaska u Seutu 23. septembra, na dan parlamentarnih izbora. Ambasada je upozorila i na onlajn pozive za novi pokušaj masovnog prelaska granice.
- Neregularan ulazak u Španiju preko Seute i Melilje ne daje pravo pristupa poluostrvu, ostanka u Španiji ili slobodnog kretanja unutar EU - navedeno je u jednoj od poruka ambasade.
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