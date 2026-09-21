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LEKARI JE OTPISALI, IMALA SAMO 750 GRAMA, A DANAS JE SRPKINJA ŠAMPIONKA BALKANA: Marijina subdina tera suze na oči

М.М.

21. 09. 2026. u 11:16

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Neverovatna životna priča

ЛЕКАРИ ЈЕ ОТПИСАЛИ, ИМАЛА САМО 750 ГРАМА, А ДАНАС ЈЕ СРПКИЊА ШАМПИОНКА БАЛКАНА: Маријина субдина тера сузе на очи

Foto: AI

Život piše romane, ali priča osmogodišnje Marije Džombe iz Trebinja nadmašuje i filmske scenarije. Devojčica kojoj lekari po rođenju nisu davali gotovo nikakve šanse da preživi, danas je šampionka Balkana u džiju-džicuu i devojčica kojoj se klanja ceo region!

Marija je rođena sa svega 930 grama, a u inkubatoru je spala na jedva 750. Međutim, još tada je pokazala da je rođeni borac. Ta borba za prvi udah pre osam godina pretvorila se u neverovatan sportski duh – na nedavno održanom Otvorenom prvenstvu Balkana osvojila je zlatnu medalju, dokazavši da su rad, disciplina i vera u sebe jači od svih medicinskih prognoza.

Ova hrabra devojčica do sada je osvojila čak 24 medalje i dva pehara. Proglašena je za najbolju takmičarku u kategoriji borbi do osam godina, a s ponosom nosi i priznanje za najperspektivnijeg sportistu grada Trebinja za 2024. godinu.

Najdraža medalja mi je zlato sa Otvorenog prvenstva Balkana. Nisam očekivala zlato, a najviše sam želela da pobedim takmičarku iz Bugarske. Na treninzima mi nije teško, iako su naporni, a najviše volim poteze bacanja – skromno i sa osmehom priča ova mala šampionka za "Srnu."

Njena majka, Jela Džomba, sa suzama i ponosom seća se najtežih trenutaka nakon Marijinog rođenja. Devojčica je odmah po rođenju prebačena u Podgoricu, gde je tri meseca bila priključena na brojne aparate.

Lekari nisu davali nimalo šanse da će preživeti, ali ja od početka nisam verovala u te crne prognoze. Suprugu sam prenela reči lekara, ali nisam razmišljala o tome, verovala sam u nju. Kada se rodila, imala je 930 grama, a kada sam je prvi put videla u Podgorici – svega 750 grama, okružena cevčicama i aparatima. Ali, videla sam da čak i tako sićušna pomera vrat! Tada sam znala da je ona borac i da će uspeti. Išla sam sa tim uverenjem, a ona mi je pokazala da sam bila u pravu – priča majka Jela.

Nakon lavovske borbe i tri meseca strepnje u bolnici, Marija je stigla kući. Usledile su godine kontrola, a danas je ona potpuno zdrava, ide u treći razred i odličan je đak, pišu mediji u Republici Srpskoj.

Borilačke veštine trenira od treće godine po uzoru na ujake, a od pre godinu dana, pored džiju-džicua, počela je da trenira i džudo u Džudo-klubu „Hercegovina“, što joj je dalo dodatnu snagu i tehniku.

Da je pred ovom devojčicom blistava sportska karijera, potvrđuje i njen trener Lazar Vučković, koji naglašava da Marija poseduje retku kombinaciju talenta, inteligencije i gvozdene discipline.

Krasi je neverovatna borbenost i želja za napretkom. Marija ne odustaje kada je teško, svaki izazov vidi kao šansu da bude bolja. Pored redovnih treninga tri puta nedeljno, ona uvek dolazi i na dodatne treninge džudoa. Ima fantastičan osećaj za borbu, brzo usvaja tehnike i poseduje zavidnu sportsku inteligenciju. Verujem da su njeni najveći uspesi tek pred njom – ističe Vučković.

 

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