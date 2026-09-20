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Proključala južnoamerička krv: Nemile scene posle meča! Prešli na stranu rivala, a onda... (VIDEO)

Новости онлине/С.С.

20. 09. 2026. u 19:55

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Brazilci odbranili titulu na šampionatu Južne Amerike.

Прокључала јужноамеричка крв: Немиле сцене после меча! Прешли на страну ривала, а онда... (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/@ithaaka

Odbojkaška reprezentacija Brazila ponovo je postala prvak Južne Amerike, pošto je u finalu kontinentalnog prvenstva savladala Argentinu sa 3:0 (25:20, 25:23, 25:20).

"Selesao" je tako stigao do čak 34. titule prvaka u Južnoj Americi, a trijumf mu je doneo i plasman na Olimpijske igre 2028. godine.

Međutim, veliko slavlje u Hali „Marakanazinjo“ ubrzo je palo u senku nezapamćenog incidenta. Posle poslednjeg poena, Darlan je gestikulirao prema Argentincima, što je shvaćeno kao provokacija.

Loser je odmah krenuo ka Brazilcu, a ubrzo su se u raspravu uključili i ostali igrači. Lukareli je prvi reagovao, a u opštem metežu našao se i legendarni trener Bernardo Rezende.

Umesto velikog slavlja, završnica meča pretvorila se u pravi haos. Međutim, sve se završilo samo na verbalnom sukobu i teškim rečima, srećom, bez tuče i razmene udaraca.

Akteri su na kraju zagrljeni napustili parket "Marakanazinje".

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