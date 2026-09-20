Proključala južnoamerička krv: Nemile scene posle meča! Prešli na stranu rivala, a onda... (VIDEO)

Brazilci odbranili titulu na šampionatu Južne Amerike.

Foto: Printskrin/@ithaaka

Odbojkaška reprezentacija Brazila ponovo je postala prvak Južne Amerike, pošto je u finalu kontinentalnog prvenstva savladala Argentinu sa 3:0 (25:20, 25:23, 25:20).

"Selesao" je tako stigao do čak 34. titule prvaka u Južnoj Americi, a trijumf mu je doneo i plasman na Olimpijske igre 2028. godine.

Međutim, veliko slavlje u Hali „Marakanazinjo“ ubrzo je palo u senku nezapamćenog incidenta. Posle poslednjeg poena, Darlan je gestikulirao prema Argentincima, što je shvaćeno kao provokacija.

FRYING ME



- Agus the first to charge (fydo darlan)

- Luchi holding back the tide of Argentinians

- De Cecco looking murderous but was actually trying to calm luca

- Gomez beaming as he wades into the clash

- Brazil coach and Flavio soothing Agus

- went from yelling to congrats pic.twitter.com/Ev6rLvg85U — 🔞🎧 🏳️‍🌈 (@ithaaka) September 20, 2026

Loser je odmah krenuo ka Brazilcu, a ubrzo su se u raspravu uključili i ostali igrači. Lukareli je prvi reagovao, a u opštem metežu našao se i legendarni trener Bernardo Rezende.

Umesto velikog slavlja, završnica meča pretvorila se u pravi haos. Međutim, sve se završilo samo na verbalnom sukobu i teškim rečima, srećom, bez tuče i razmene udaraca.

Akteri su na kraju zagrljeni napustili parket "Marakanazinje".

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