Magija Strahinje Pavlovića: Izigrao ceo tim i upisao asistenciju karijere (VIDEO)

Fantastično dodavanje srpskog defanzivca preko celog terena.

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Srpski štoper Strahinja Pavlović upisao je sjajnu asistenciju u pobedi Milana nad Lećeom od 3:0, u meču petog kola Serije A. Posle dva gola Luke Jovića, jednog Dušana Vlahovića, selektora "orlova" Veljka Paunovuća pred mečeve u Ligi nacija je obradovala i partija centralnog defanzivca.

Reprezentativac Srbije je u 14. minutu praktično otvorio put Kristijanu Pulišiću ka golu, pošto je iz svog kaznenog prostora poslao preciznu dugu loptu iza odbrane gostiju.

Pulišić je odlično iskontrolisao pas, a potom snažnim udarcem završio akciju za 1:0. Do kraja meča mrežu Lećea zatresli su još Adrijen Rabio i sin bivšeg igrača Partizana Almamija Moreire, Dijego.

🚨🇮🇹 | GOAL: CHRISTIAN PULISIC OPENS THE SCORING FOR MILAN!



Milan 1-0 Lecce. pic.twitter.com/QKezSUNBlr — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 20, 2026

Pavlović je tako još jednom pokazao da njegove sposobnosti nisu vezane isključivo za defanzivu. Ovoga puta upravo je njegov pas sa velike udaljenosti bio ključan u akciji kojom je Milan stigao do prednosti.

Ovo je za momka iz Šapca prvi put da se upisao u statistiku u sezoni 2026/27, pošto do ovog trenutka nije imao ni gol ni asistenciju. U dresu "rosonera" je na 79 mečeva dosad postigao sedam pogodaka, a od večeras ima i četiri asistencije.