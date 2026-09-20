Fudbal

Magija Strahinje Pavlovića: Izigrao ceo tim i upisao asistenciju karijere (VIDEO)

У. Ћ.

20. 09. 2026. u 21:44 >> 22:40

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Fantastično dodavanje srpskog defanzivca preko celog terena.

Магија Страхиње Павловића: Изиграо цео тим и уписао асистенцију каријере (ВИДЕО)

Credit: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski štoper Strahinja Pavlović upisao je sjajnu asistenciju u pobedi Milana nad Lećeom od 3:0, u meču petog kola Serije A. Posle dva gola Luke Jovića, jednog Dušana Vlahovića, selektora "orlova" Veljka Paunovuća pred mečeve u Ligi nacija je obradovala i partija centralnog defanzivca.

Reprezentativac Srbije je u 14. minutu praktično otvorio put Kristijanu Pulišiću ka golu, pošto je iz svog kaznenog prostora poslao preciznu dugu loptu iza odbrane gostiju.

Pulišić je odlično iskontrolisao pas, a potom snažnim udarcem završio akciju za 1:0. Do kraja meča mrežu Lećea zatresli su još Adrijen Rabio i sin bivšeg igrača Partizana Almamija Moreire, Dijego.

Pavlović je tako još jednom pokazao da njegove sposobnosti nisu vezane isključivo za defanzivu. Ovoga puta upravo je njegov pas sa velike udaljenosti bio ključan u akciji kojom je Milan stigao do prednosti. 

Ovo je za momka iz Šapca prvi put da se upisao u statistiku u sezoni 2026/27, pošto do ovog trenutka nije imao ni gol ni asistenciju. U dresu "rosonera" je na 79 mečeva dosad postigao sedam pogodaka, a od večeras ima i četiri asistencije. 

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