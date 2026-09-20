Mačva nije izdržala: Mladost posle preokreta do pobede u Superligi Srbije (VIDEO)
FUDBALERI Mladosti iz Lučana u sjajnom raspoloženju idu na tronedeljnu prvenstvenu pauzu. Oni su kao gosti pobedili Mačvu sa 2:1.
Šapčani su bili ti koji su poveli. Igrao se 29. minut kad je Nikša Delibašić pogodio za 1:0. To je bio rezultat posle prvog poluvremena.
Ipak, drugi deo meča pripao je izabranicima Radovana Ćurčića koji su uspeli da naprave preokret.
Iako su Lučanci najstariji tim u ligi, dvojica mladih igrača doneli su trijumf. Najpre je 19-godišlji Jovan Ćirić pogodio sa bele tačke u 65. minutu.
Preokret i pobedu doneo takođe momak od 19 godina, Vasil Tasovski. Ovo je bio njegov četvrti gol u prvenstvu.
Za Mladost su na ovoj utamici debitovala poslednja dva velika pojačanja - Filip Mladenović i Branko Jovičić.
Ekipa iz Lučana je četvrta na tabeli Superlige Srbije sa 16 bodova, Mačva je na 15. poziciji sa osam.
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