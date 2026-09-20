Šta ovo bi? Fenerbahče razbio Ejupspor, pričaće se o ovoj pobedi

FENERBAHČE je iskoristio ubedljiv poraz Galatasaraja. I ne samo to, iskalio je bes nad ekipom Ejupspora - 8:0.

FOTO: Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Već posle 21 minut igre bilo je jasno da gostima preti katastrofa u Istanbulu. Na semaforu je stajalo 3:0.

Do odlaska na odmor tim Ismaila Kartala je postigao još dva pogotka, pa je posle prvog poluvremena rezultat bio 5:0. Dva puta se u strelce upisao Vedat Murići, a po jednom su to uradili Mejson Grinvud, Mateo Genduzi i Irfan Kaveči.

Nije Fenerbahče spuspio nogu sa gasa, već je nastavio da razbija rivala i Oratiju Molodvan je još tri puta izvadio loptu iz mreže.

Još dva pogotka je postigao Murići, jedan Grinvud. Englez je u 80. minutu bio strelac. Bilo je vremena da se ishod još promeni, no to se nije dogodilo.

Tim iz Istanbula je šesti na tabeli sa 10 bodova, ima tri manje od lidera Galatasaraja. Ejupspor je na poslednjem 18. mestu sa tri boda.

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