ĆIRKOVIĆ I MATOVIĆ KORAČAJU KA MEDALJI: Srpkinje u četvrtfinalu Evropskog prvenstva!
Fantastični rezultati srspkih bokserki na šampionatu Evrope u Sofiji.
Sara Ćirković i Milena Matović ostvarile su ubedljive pobede u osmini finala seniorskog Evropskog prvenstva u Sofiji i izborile plasman među osam najboljih. Pobeda u narednoj rundi donosi im plasman u polufinale i garantovanu medalju.
Srpski boks ima razloga za zadovoljstvo u Sofiji. Sara Ćirković, jedna od najvećih uzdanica reprezentacije Srbije, plasirala se u četvrtfinale kategorije do 54 kilograma, pošto je sigurnom i dominantnom partijom savladala Ukrajinku Inu Statkevič.
Ćirkovićevu sada očekuje veliki četvrtfinalni okršaj protiv Turkinje Buse Naz Čakiroglu. Srpska reprezentativka nalazi se na korak od još jednog velikog uspeha na evropskoj sceni.
U četvrtfinale je prošla i Milena Matović u kategoriji do 70 kilograma. Ona je napravila veliko iznenađenje pobedom nad favorizovanom Francuskinjom Maeli Rišol.
Za plasman u polufinale Matović će boksovati protiv Holanđanke Lune Belo.
Četvrtfinale donosi borbe za medalju – pobeda u ovoj fazi takmičenja znači plasman među četiri najbolje i automatski osiguranu bronzanu medalju.
U ponedeljak na scenu stupaju Almir Memić, Rastko Simić i Kristina Kuluhova. U osmini finala Mimeić u kategoriji do 75kg boksuje protiv aktuelnog IBA šampiona sveta Rusa Ismaila Mutsolgova, Simić u kategoriji do 80kg boksuje za plasman u četvrtfinale protiv Murada Alihvardijeva iz Azerbejdžana.
Za plasman u četvrtfinale Kuluhova (60 kg) u ponedeljak 21. septembra boksuje protiv Slovakinje Miroslave Jedinakove. Kuluhova je favorit i u sredu 23. septembra u četvrtfinalu bi trebalo da boksuje sa pobednicom meča između Ukrajinke Tatjane Dovhal i Beatris Almeide iz Portugala.
Srpski bokseri i bokserke tako nastavljaju borbu za što bolji plasman i evropska odličja u Sofiji.
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