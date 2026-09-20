Crno-beli u naletu: Juventus preslišao i Atalantu, Samardžić porazom stiže na okupljanje Orlova! (VIDEO)
Fudbaleri Juventusa pobedili su večeras na svom terenu Atalantu rezultatom 2:0 u meču petog kola Serije A.
Domaća ekipa je povela u 28. minutu golom Fransiska Konseisaa, a Bremer je u 77. minutu duplirao prednost tima iz Torina.
Reprezentativac Srbije Lazar Samardžić igrao je za goste iz Bergama do 63. minuta, pa će na okupljanje Orlova kod selektora Veljka Paunovića, pred mečeve sa Grčkom i Holandijom u Ligi nacija, doći porazom u italijanskom šampionatu.
"Stara dama" je šestoplasirana na tabeli Serije A sa 10 bodova, dok je "Boginja provincije" na 12. mestu sa šest poena.
U sledećem kolu, Juventus će gostovati Kaljariju, a Atalanta će dočekati Veneciju.
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