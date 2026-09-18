Partizan šokantno ostao bez finala! Crno-belima presudila trojka sa zvukom sirene, evo ko je postigao!
Košarkaši PAOK-a pobedili su Partizana rezultatom 100:99 (26:30, 26:24, 27:20, 21:25) u prvom polufinalu turnira „Pavlis Janakopulos“, koji se održava u Atini.
Solunjani su trojkom Markusa Fostera sa zvukom sirene došli do "stotke" i pobede, srušivši snove Partizana da može do velikog finala na izuzetno jakom turniru.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džedi Osman sa 27 poena, junak pobede Foster meč je završio sa 25 poena. Kod Partizana, prednjačio je Kevarijus Hejs postigavši 18 poena, Nikola Tanasković je ubacio dva manje, a Karlik Džons se zaustavio na 14 koševa.
Tako će beogradski crno-beli igrati u subotu za treće mesto protiv poraženog iz duela Panatinaikos - Burž (20.15), dok će se solunski crno-beli boriti za pehar sa pobednikom pomenutog okršaja.
Partizan će novu sezonu u Evroligi otvoriti sledećeg petka u Beogradskoj areni, kada stiže Olimpija Milano. Taj meč je na programu od 20.45 časova.
Regionalni vicešampion je u dosad možda i najjačoj proveri od starta priprema, imao mnogo muka sa raspoloženom četom njegovog nekadašnjeg trenera Andree Trinkijerija.
Najveće probleme Beograđanima, predstavljao je doskorašnji as Panatinaikosa, Džedi Osman, koji je odigrao simultanku u prvoj četvrtini i držao Solunjane „u životu“.
Partizan je otvorio meč serijom 7:0, koju je trojkom prekinuo Osman. Zanimljivo da je samo u prvoj četvrtini reprezentativac Turske postigao 14 od 26 poena, a od uvodnih devet (11:9), svi su bili njegovo delo!
Uprkos tome, nije dozvoljavao Penjarojin tim da Grci preuzmu vođstvo. Sa dve vezane trojke, najpre Alesandra Pajole, a potom i Tanaskovića, Beograđani su uspeli da prvu deonicu reše u svoju korist rezultatom 30:26.
U nastavku je usledila serija trojki na obe strane, razigrao se Kevarijus Hejs i sa nekoliko efektnih poteza, pokazao zašto će biti ogromno pojačanje za crno-bele. Priključio mu se trojkama Luka Vildoza, tako da nijedna od ekipa nije uspevala rezultatski da se odlepi.
Ipak, u finišu ove četvrtine, Partizan je poenima sa bacanja Karlika Džonsa otišao na ozbiljnih +9 (51:42), a potom trojkom istog igrača na prvu dvocifrenu prednost (54:44).
Trinkijerijeva ekipa je bolje ušla u nastavak utakmice, pa je već posle nekoliko minuta trećeg kvartala imala čak sedam poena viška (67:60). Bio je to razlog da Đoan Penjaroja reaguje minutom odmora.
Nije to poremetilo košarkaše PAOK-a, koji su čvrsto držali vođstvo i šutirali sa distance. Na kraju, trojkom bivšeg miljenika Grobara, Nika Kalatesa, solunski crno-beli su uspeli da u poslednjih deset minuta uđu sa kapitalnih sedam poena prednosti (77:70).
U poslednjoj četvrtini, Partizan je krenuo na sve ili ništa. Trojkom Vilisa i poenima Kajla Olmana, Beograđani su mini serijom 5:0 prišli samo na posed zaostatka (79:81). Poenima i trojkom pod faulom Olmana, Penjarojin tim je vratio dramu u meč, ali je istu poništio sjajni Markus Foster.
Pomogao je bivšem klubu Nik Kalates, pošto je u kontri faulirao Pajolu, koji je bio precizan pod faulom, međutim, Mur nije dozovoljavao da se vođstvo vrati na stranu gostiju.
Proradio je ponovo i Kevarijus Hejs, najefikasniji u timu Beograđana, pošto je novim poenima doveo Partizan do izjednačenja 88:88 na pet minuta pre kraja.
Koševima Tanaskovića sa slobodnih bacanja, nerešen rezultat bio je i na 180 sekundi uoči poslednjeg zvižduka sirene, ali je Nik Kalates trojkom vratio prednost domaćinu (95:92). Brzim poenima Džons nije dozvolio Grcima da pobegnu.
Posle tehničke za Osmana je jednim bacanjem izjednačio Tanasković, da bi Karlik Džons u narednom napadu vratio vođstvo na stranu Partizana (97:95).
Promašaj Džonsa u prodoru, ispravio je Nikola Tanasković za 99:95, na 36 sekunde pre kraja utakmice. Džedi Osman je sa penala bio siguran i smanjio na 99:97.
Ipak, već pomenuta trojka Fostera, uticala je da Partizan ostane bez finala, dok navijači PAOK-a slave...
PAOK - PARTIZAN 100:99 (26:30, 26:24, 27:20, 21:25)
Dvorana: OAKA arena. Sudije: Boris Rižik, Saulius Racis, Čan Mavišu.
PAOK: Mitru Long 12, Osman 27, Aleksandare 8, Hugaz 8, Omoruji, Hadžins 4, Kaklamanakis, Foster 25, Persidis, Mor 10, Kalates 6, Bazinas.
Partizan Mozzart Bet: Olman 9, Džons 14, 5 as, Vildoza 5, 6as, Tompson 13, Nakić, Tansković 16, Stivens 4, Hejs 18, Lakić, Džekiri 6, Vilis 7, Pajola 7.
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