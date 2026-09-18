KAKAV HOROR SLAVNOG HRVATA! Zbog nje je izgubio želju za životom, danima ništa nije jeo...

Drama u životu poznatog Hrvata!

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Naime, proslavljeni fudbaler i osvajač svetskih medalja sa Hrvatskom, Dejan Lovren (37), prvi put je javno i potpuno otvoreno progovorio o najtežem periodu u svom životu i suočavanju sa depresijom. Ova velika životna drama odvijala se pre desetak godina, uoči Evropskog prvenstva 2016. godine – turnira koji je Lovren propustio u dogovoru sa tadašnjim selektorom, dok se iza kulisa borio sa narušenim mentalnim zdravljem i teškim, mračnim mislima.

Gostujući u podkastu "Karijera u retrovizoru", iskusni defanzivac je opisao koliko je taj period bio razoran za njega, priznavši da je imao ozbiljne probleme sa svakodnevnim funkcionisanjem. Glavni pokretač duboke emotivne krize i pada forme bili su ozbiljni privatni i bračni problemi, o kojima su tada detaljno izveštavali i svetski mediji.

- Te godine je bilo zaista teško. Bilo je tu dosta i moje krivice, ali ja danima nisam mogao ništa da jedem. Evo, ovo do sada nikome nisam rekao, ali tebi hoću – bilo je dana kada sam se pitao ima li uopšte smisla živeti? Znam da ovo nije lako ni izgovoriti, ni čuti, ali želim da ljudi koji prolaze kroz slične stvari znaju da nisu sami", iskren je bio Lovren.



Lovren je naglasio da je odlučio da podeli svoju intimnu priču kako bi pružio podršku svima koji vode nevidljive bitke sa mentalnim zdravljem.

Podsetimo, ovaj defanzivac rođen u Zenici iza sebe ima impresivnu karijeru tokom koje je nastupao za velikane kao što su Dinamo, Lion, Sautempton, Liverpul, Zenit i PAOK, dok je sa reprezentacijom Hrvatske ispisao istoriju osvajanjem srebrne i bronzane medalje na Mundijalima.

