Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
Da li je svestan koliko ga ljudi u Srbiji prate?
„Kada sam studirao u Londonu, cimer mi je bio Srbin. Od tada sam zavoleo Srbiju i stekao sam mnogo mnogo prijatelja. To je bilo mnogo pre košarke i mnogo pre trenera Željka... Volim Srbiju, tako da mislim da je to obostrano. Da, zaista mislim da jeste. Da budem potpuno iskren, ja sam navijač Partizana u Srbiji.”
Jedna od glavnih tema bio je povratak Željka Obradovića i ogromna očekivanja koja prate njegov rad. Janakopulos je otkrio kakav je osećaj bio ponovo ga angažovati.
„Znao sam duboko u sebi da će se to jednog dana dogoditi, da će se vratiti ovde. To je sudbina. Veoma sam srećan što se to dogodilo ove godine. Nadam se da ćemo imati uspešne rezultate. Ali, kao što sam rekao i na konferenciji za štampu, za mene je već sama ova sezona uspeh.”
Na pitanje o pritisku koji prati Obradovića i očekivanjima da Panatinaikos osvoji titulu sa novim timom, Janakopulos poziva na oprez i ističe važnost faktora koji se ne mogu predvideti.
„Gledaj, istorija je pokazala da nije stvar samo u tome kako sastavite tim. Postoji mnogo stvari koje igraju ulogu u osvajanju titule na kraju sezone — da vas služi dobro zdravlje, da ponekad imate i sreće. Da, imati trenera Željka uvek vam daje takmičarsku prednost. Imati dobar tim daje vam takmičarsku prednost. Sada ne bih voleo da dajem prognoze. Ali mislim da će Panatinaikos biti jedan od glavnih pretendenata za trofej.” rekao je Janakopulso za Mozzart sport.
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Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
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