Košarka

Derozan otkrio: Nikola Jokić me je lično zvao u Denver

Filip Milošević

18. 09. 2026. u 08:18

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Američki košarkaš Demar Derozan je sa Denverom potpisao jednogodišnji ugovor. On je otkrio da ga je Nikola Jokić zvao pre dolaska u Kolorado.

Дерозан открио: Никола Јокић ме је лично звао у Денвер

KEVORK DJANSEZIAN / Getty images / Profimedia

Šestostruki Ol-star igrač otkrio je da su ga Jokić, Marej i Gordon lično pozvali telefonom pre nego što je doneo odluku o dolasku. Njihov poziv, kako je naveo Amerikanac, imao je veliki uticaj na njegovu odluku da prihvati ponudu Nagetsa.

"Skoro je gotovo. To nije negativna stvar, to je prelepa stvar. Ne možeš ovo raditi zauvek, ali dok si u tome, daj sve od sebe, tako da kada dođe vreme da odeš, budeš u miru sa svim", rekao je Derozan.

Za iskusnog beka ovo je nova prilika da se bori za šampionski prsten, u periodu karijere kada je, kako sam kaže, svestan da se njegov igrački vek približava kraju.

"Kada sam ušao u ligu, nisam mogao ni da zamislim da ću igrati ovoliko dugo. A kada uđeš u sve to, ne shvataš koliko vreme brzo prolazi. Blagoslov je moći igrati ovoliko dugo", istakao je Derozan.

Ovo će biti 18. sezona u NBA ligi za Derozana.

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