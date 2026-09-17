"Mislili smo da će da nas ubiju, rekli su - Vi ste ovo bombardovali": NBA zvezde došle u Srbiju i ostale u šoku

Prisetili su se dolaska u Novi Sad 2007. godine

Foto: Printskrin: @BSphere_

Nekadašnji asovi Patrik Beverli i Majkl Bizli prisetili su se boravka u Srbiji 2007. godine, a priča koju su podelili u podkastu zaprepastila je američku, ali i domaću javnost.

Srbija i Novi Sad bili su te 2007. godine domaćini Svetskog prvenstva za košarkaše do 19 godina. Za reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država tada su nastupala neka od budućih velikih imena NBA lige poput Stefa Karija, Deandrea Džordana, Patrika Beverlija i Majkla Bizlija. Ipak, osim košarke, Amerikanci su iz Srpske Atine poneli uspomenu koju nikada neće zaboraviti – suočavanje sa posledicama NATO agresije iz 1999. godine.

Gostujući u Beverlijevom podkastu, Bizli i Beverli su se prisetili neverovatne scene kada ih je lokalni vozač odveo na improvizovani „obilazak“ grada.

– Vode nas preko okeana, u Srbiju, u Novi Sad. I moraš da razumeš, u to vreme se svašta dešavalo u odnosima sa SAD. Prolazimo pored zgrada, a ljudi nam govore: „Vidite ovu zgradu sa ogromnom rupom? Vi ste to uradili, vi ste to gađali – počeo je priču doskorašnji bek Milvokija i Filadelfije, Patrik Beverli.

a to se nadovezao nekadašnji drugi pik sa NBA drafta, Majkl Bizli, opisujući scenu koja im je zaledila krv u žilama:

– Brate, sećaš li se kad su nas poveli u obilazak? Lik nas je doveo na neku liticu, ceo tim! Parkirao je autobus tik uz liticu, a mi gledamo u fazonu: „Zašto si tako blizu ivice?“. Izađemo napolje, a to uopšte nije bio deo zvanične ture. Čovek kaže: „Da, samo sam hteo da vam pokažem šta ste uradili... Brate, ovo je bila naša zgrada televizije. Vi ste ovo bombardovali – ispričao je Bizli, aludirajući na zgradu Radio-televizije Vojvodine na Mišeluku, koja je srušena tokom bombardovanja 1999. godine.

Američki košarkaši su u tom trenutku, kako kažu, premrli od straha:

Memories of the unforgettable 2007 FIBA Under-19 World Championship in Novi Sad still haven't faded 🏀



Nearly two decades later, Michael Beasley and Patrick Beverley don't just remember their time in Serbia for the basketball 😬



Video credits: @thebig3 pic.twitter.com/UjBJWL2F2N — Basketball Sphere (@BSphere_) September 17, 2026

– A mi smo bili klinci, imali smo 19 godina! Stojimo tamo, a preko celih grudi nam piše „USA“. Gledamo se u neverici: „Ko smo to 'mi'? Nismo mi ništa uradili! Bombardovali koga? O čemu ti pričaš?“. Brate, mislili smo da će da nas ubije tog dana – priznao je Bizli kroz smeh, dodajući da im tada uopšte nije bilo do smeha.

Beverli se u nastavku prisetio i samog turnira, ističući da su igrali protiv sjajnih igrača poput Nikole Batuma u Francuskoj ili „velikog Bobana Marjanovića“ u Srbiji, ali i vatrene atmosfere u dvorani SPENS, gde su ka njima sa tribina leteli i upaljači.

Podsetimo, to prvenstvo u Novom Sadu ostalo je upisano zlatnim slovima u istoriju srpske košarke. Naša juniorska reprezentacija, predvođena selektorom Miroslavom Mutom Nikolićem, Milanom Mačvanom, Stefanom Markovićem i Bobanom Marjanovićem, u velikom finalu savladala je upravo ove NBA zvezde iz selekcije SAD rezultatom 74:69 i popela se na krov sveta.