Zvezda povukla važan potez: I to pred meč sa Arisom!

Crveno-beli započinju seriju utakmica pred svojim navijačima.

Photo: Antonio Ahel/ATA Images

Košarkaši Crvene zvezde novu sezonu pred svojim navijačima otvaraju u petak od 19 časova u hali "Aleksandar Nikolić".

Duel protiv Arisa iz Soluna biće ujedno i poslednja provera za crveno-bele pred start takmičenja na tri fronta i utakmicu protiv Žalgirisa sledećeg četvrtka, kojom će početi sezonu u Evroligi.

Crvena zvezda odlučila je da nagradi sve kupce sezonskih karata i "otvori" kapije hale kako bi pružili podršku i videli novi tim španskog trenera Ibona Navara na delu.

Ulaz Tribina C – Vlasnici sezonske Tribina C + Nivo 400 Jug (Arena);

Ulaz Tribina D - Vlasnici sezonske Tribina D + Nivo 400 Jug (Arena);

FOTO:KK Crvena zvezda

Na ulaz Parter B u Hali "Aleksandar Nikolić" ulaze svi vlasnici sezonske Parter B + Bela Loža Jug (Arena);

Na Ulaz Parter 4 ulaze svi vlasnici sezonske Parter 4 + vlasnici sezonske Plava Loža (Arena);

Konačno, na ulaz "Bela Loža" u Hali "Aleksandar Nikolić" – ulaze svi vlasnici sezonske karte Bela Loža i Bela loža Centar;

Službeni Ulaz 2 u hali Aleksandar Nikolić namenjen je svim vlasnicima sledećih sezonskih karata: Vip loža, Vip galerija, Parter 4 VIP Zvezdaš, SkyBox;

Ulaz "Mali Press" – Počasno mesto + počasno mesto bočno.

Zvezda je dodala i da je za predstojeće borbe na tri fronta prodala preko 10.000 sezonskih ulaznica.

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА