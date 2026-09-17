Problem u najavi za Partizan - Tandem propušta finiš priprema i turnir u Atini?

Trener crno-belih Đoan Penjaroja biće na mukama.

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Košarkaši Partizana ulaze u finiš priprema, a šlag na torti trebao bi da predstavlja prijateljski turnir "Pavlos Janakopulos" u Atini. Međutim, raspoloženje među crno-belima pokvarila je zdavstvena situacija u igračkom kadru.

Naime, iskusni centar Žofri Lovernj (34) i borbeni bek Arijan Lakić (26) imaju problema sa povredama i pod velikim su znakom pitanja, dok se kapiten Vanja Marinković (29) polako vraća u stroj posle operacije Ahilove tetive.

Klub iz Humske će u grčkoj prestonici odmeriti snage sa snažnim Panatinaikosom predvođenim Željkom Obradovićem (66), kao i sa Burgom i PAOK-om, na čijoj klupi sedi Andrea Trinkijeri. Prvi okršaj zakazan je za sutra protiv bratskih crno-belih iz Soluna (16.30).

FOTO: F.S./ATAImages Žofri Lovernj je pod znakom pitanja

- Čeka nas jak turnir, odlični timovi. Od poslednje dve kontrolne utakmice počeli smo zapravo pripreme za start Evrolige i ABA lige. Videćemo još na koga sve mogu da računam i da li ćemo biti kompletni, jer su Žofri i Arijan i dalje neizvesni. Kako god, ovo će nam poslužiti da se dodatno uigramo, poradimo na detaljima i poboljšamo karakter cele ekipe - naglasio je Penjaroja.

Podsetimo, Partizan je ovog leta odigrao tri prijateljske utakmice i ima skor 2-1. Ubedljivo je savladao špansku Fuenlabradu u Beogradu, nadigrao je i Bešiktaš našeg selektora Dušana Alimpijevića, dok je poražen od Hapoela iz Tel Aviva.

Početak nove sezone za "parni valjak" rezervisan je za 25. septembar, kada će na premijeri Evrolige u Areni gostovati milanski Armani.