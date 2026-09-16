Skandal! DŽaka podržao OVK zločince
Skandal rođenog brata Granita Džake - Taulenta.
Džaka je na svom Instagram profilu podelio poster pod nazivom "Mos e Harroni Historin!“ (Ne zaboravljajte istoriju!) i "JO NË EMRIN TIM“ (Ne u moje ime), nastaloj u znak protesta povodom presuda i suđenja čelnicima nekadašnje OVK pred Specijalizovanim veštima u Hagu.
Na spornoj fotografiji dominira oznaka OVK, dok su u prvom planu lica i uniformisani prikazi Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Redžepa Selimija i Jakupa Krasnićija, nekadašnjih vođa ove organizacije kojima se u Hagu sudilo za najteže ratne zločine, ubistva, mučenja i progon srpskog i drugog nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji.
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