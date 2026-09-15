Čista emocija! Pristalice Makabija skandirale ime bivšeg fudbalera Partizana (VIDEO)

Bivši fudbaler Partizana a sada član Makabija, Kristijan Belić, i dalje se oporavlja od teške povrede pete metatarzalne kosti stopala, zbog koje neće igrati još najmanje dva meseca.

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Nakon pobede Makabija u velikom derbiju protiv Hapoela, prišao je tribini sa najvatrenijim pristalicama Makabija kako bi ih pozdravio.

Očigledno nisu zaboravili navijači kako je ovaj dečko "ginuo" za njihov klub dok je bio na terenu, pa su mu skandirali ime u znak podrške.

"Kristijan, Kristijan, Kristijan...“, čulo se iz grla hiljada Makabijevih navijača dok je Belić u civilu bio emotivan.