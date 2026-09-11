Fudbal

Slavna imena gledaju Bosancu u leđa: Premijer liga odabrala najblje pojedince!

Новости онлине/С.С.

11. 09. 2026. u 14:41

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Nije imao konkurenciju zbog postignutih rezultata.

Славна имена гледају Босанцу у леђа: Премијер лига одабрала најбље појединце!

Photo: Paul Marriott / Alamy / Profimedia

Fudbaler Čelsija Žoao Pedro proglašen je za najboljeg igrača Premijer lige u avgustu, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Pedro je na tri utakmice u avgustu upisao dva gola i dve asistencije pa je tako prvi put osvojio priznanje za najboljeg igrač meseca Premijer lige.

Čelsi je u tom periodu zabeležio dve pobede i poraz, a trenutno se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Premijer lige sa šest bodova.

Menadžer Hala Sergej Jakirović proglašen je za najboljeg menadžera Premijer lige u avgustu.

Hal je prošlog meseca ostvario dve pobede i jedan remi pa se nalazi na trećoj poziciji na tabeli.

Tako je bosanskohercegovački stručnjak iza sebe ostavio velika trenerska imena, poput: Mikela Artete (Arsenal), Majkla Kerika (Mančester junajted), Ćabija Alonsa (Čelsi), Enca Mareske (Mančester siti)... 

U narednom kolu, zanimljivo, "tigrovi" gostuju na Stamford bridžu, ekipi Čelsija.

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