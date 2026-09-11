Slavna imena gledaju Bosancu u leđa: Premijer liga odabrala najblje pojedince!

Nije imao konkurenciju zbog postignutih rezultata.

Photo: Paul Marriott / Alamy / Profimedia

Fudbaler Čelsija Žoao Pedro proglašen je za najboljeg igrača Premijer lige u avgustu, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Pedro je na tri utakmice u avgustu upisao dva gola i dve asistencije pa je tako prvi put osvojio priznanje za najboljeg igrač meseca Premijer lige.

Čelsi je u tom periodu zabeležio dve pobede i poraz, a trenutno se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Premijer lige sa šest bodova.

Starting the season in style ✨ Joao Pedro is August's @EASPORTSFC Player of the Month 🏆 https://t.co/c1FIJrDbKV — Premier League (@premierleague) September 11, 2026

Menadžer Hala Sergej Jakirović proglašen je za najboljeg menadžera Premijer lige u avgustu.

Hal je prošlog meseca ostvario dve pobede i jedan remi pa se nalazi na trećoj poziciji na tabeli.

Tako je bosanskohercegovački stručnjak iza sebe ostavio velika trenerska imena, poput: Mikela Artete (Arsenal), Majkla Kerika (Mančester junajted), Ćabija Alonsa (Čelsi), Enca Mareske (Mančester siti)...

Overseeing @hullcity's dream start to life back in the Premier League 🐯 Sergei Jakirovic is @barclays Manager of the Month for August 💪 https://t.co/alr9aJIa9y — Premier League (@premierleague) September 11, 2026

U narednom kolu, zanimljivo, "tigrovi" gostuju na Stamford bridžu, ekipi Čelsija.

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