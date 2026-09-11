Slavna imena gledaju Bosancu u leđa: Premijer liga odabrala najblje pojedince!
Nije imao konkurenciju zbog postignutih rezultata.
Fudbaler Čelsija Žoao Pedro proglašen je za najboljeg igrača Premijer lige u avgustu, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.
Pedro je na tri utakmice u avgustu upisao dva gola i dve asistencije pa je tako prvi put osvojio priznanje za najboljeg igrač meseca Premijer lige.
Čelsi je u tom periodu zabeležio dve pobede i poraz, a trenutno se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Premijer lige sa šest bodova.
Menadžer Hala Sergej Jakirović proglašen je za najboljeg menadžera Premijer lige u avgustu.
Hal je prošlog meseca ostvario dve pobede i jedan remi pa se nalazi na trećoj poziciji na tabeli.
Tako je bosanskohercegovački stručnjak iza sebe ostavio velika trenerska imena, poput: Mikela Artete (Arsenal), Majkla Kerika (Mančester junajted), Ćabija Alonsa (Čelsi), Enca Mareske (Mančester siti)...
U narednom kolu, zanimljivo, "tigrovi" gostuju na Stamford bridžu, ekipi Čelsija.
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