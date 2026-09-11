Sada i zvanično! Odbijena žalba Bešiktaša da se Dušanu Vlahoviću ukine suspenzija

Fudbalski savez Turske zvanično je odbio žalbu Bešiktaša, tako da je srpskom napadaču ostala kazna od jedne utakmice van terena.

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To znači da će Vlahović propustiti predstojeći duel Bešiktaša sa Erzurumom koji na programu u petak od 19 časova.

Pošto mu je ovo "prvi prestup" od kako je došao u turski fudbal, kazna mu je blaža, inače bi bila minimum četiri utakmice, te je tako Srbin "dobro" prošao.

Incident koji je koštao Vlahovića dogodio se na velikom derbiju protiv Fenerbahčea.