Sada i zvanično! Odbijena žalba Bešiktaša da se Dušanu Vlahoviću ukine suspenzija
Fudbalski savez Turske zvanično je odbio žalbu Bešiktaša, tako da je srpskom napadaču ostala kazna od jedne utakmice van terena.
To znači da će Vlahović propustiti predstojeći duel Bešiktaša sa Erzurumom koji na programu u petak od 19 časova.
Pošto mu je ovo "prvi prestup" od kako je došao u turski fudbal, kazna mu je blaža, inače bi bila minimum četiri utakmice, te je tako Srbin "dobro" prošao.
Incident koji je koštao Vlahovića dogodio se na velikom derbiju protiv Fenerbahčea.
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