Potpuno go blokader uskočio u fontanu na Slaviji pa nastavio seriju incidenata: Uspeo čak i da izazove udes
Nesvakidašnji incident odigrao se danas na kružnom toku na Slaviji, kada je nepoznati, potpuno go blokader ušao u fontanu da se kupa, a potom počeo da trči po kolovozu, što je dovelo i do saobraćajne nezgode.
Prema nezvaničnim informacijama, blokader je bez odeće najpre je ušao u fontanu na Slaviji i počeo da se kupa, dok su ga zatečeni građani posmatrali u totalnom šoku.
Nakon kupanja u fontani, muškarac je izašao na kolovoz i počeo da trči između automobila koji su se kretali kružnim tokom.
Zbog reakcije vozača i pometnje na putu, na Slaviji se ubrzo dogodio i udes kada je došlo do sudara vozila.
Na lice mesta upućene su nadležne službe kako bi regulisale saobraćaj i zbrinule aktere incidenta.
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