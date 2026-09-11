Politika

Potpuno go blokader uskočio u fontanu na Slaviji pa nastavio seriju incidenata: Uspeo čak i da izazove udes

24седам

11. 09. 2026. u 16:47

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Nesvakidašnji incident odigrao se danas na kružnom toku na Slaviji, kada je nepoznati, potpuno go blokader ušao u fontanu da se kupa, a potom počeo da trči po kolovozu, što je dovelo i do saobraćajne nezgode.

Потпуно го блокадер ускочио у фонтану на Славији па наставио серију инцидената: Успео чак и да изазове удес

Printskrin

Prema nezvaničnim informacijama, blokader je bez odeće najpre je ušao u fontanu na Slaviji i počeo da se kupa, dok su ga zatečeni građani posmatrali u totalnom šoku.

Nakon kupanja u fontani, muškarac je izašao na kolovoz i počeo da trči između automobila koji su se kretali kružnim tokom.


Zbog reakcije vozača i pometnje na putu, na Slaviji se ubrzo dogodio i udes kada je došlo do sudara vozila.

Na lice mesta upućene su nadležne službe kako bi regulisale saobraćaj i zbrinule aktere incidenta.

 

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