Politika

BRNABIĆEVA RAZMONTIRALA JANDROKOVIĆA: Praljku držali minut ćutanja, urlaju ‘Za dom spremni’, a Srbiji drže lekcije

В.Н

11. 09. 2026. u 16:16

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PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, odgovorila je na društvenoj mreži Iks na optužbe predsednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića upućene Srbiji.

БРНАБИЋЕВА РАЗМОНТИРАЛА ЈАНДРОКОВИЋА: Праљку држали минут ћутања, урлају ‘За дом спремни’, а Србији држе лекције

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

- Ratnom zločincu Praljku držali minut ćutanja u Saboru - i to baš taj Jandroković, proglasili da ne priznaju odluke Međunarodnog suda koje im se ne sviđaju, urlaju "Za dom spremni" kad god i gde god stignu, krvnika Dinka Šakića sahranili/kremirali u ustaškoj uniformi po njegovoj želji - a Srbiji drže predavanja. Pristaćemo na to - nikad - navela je Brnabićeva.

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