Reprezentativac potopio Partizan: Novobeograđani siloviti na startu memorijalnog turnira!
Vaterpolisti Novog Beograda pobedom su započeli učešće na Memorijalnom turniru “Vlaho Bato Orlić”, koji se igra na bazenu Sportskog centra “11. april”, pošto su savladali Partizan rezultatom 19:13.
Izabranici trenera Zorana Bajića tokom čitavog meča kontrolisali su dešavanja u bazenu, vodili su od prvog do poslednjeg minuta i sasvim zasluženo stigli do trijumfa.
U redovima Novog Beograda blistao je gruzijski reprezentativac Nika Šušiašvili sa pet postignutih golova, dok su po tri puta mrežu zatresli Kristijan Šulc, Marko Dimitrijević i Viktor Urošević.
Kod Partizana istakli su se Aleksandar Kovačević i Vuk Anđelić sa po tri gola.
U prvom meču dana Primorac je pobedio selekciju Kazahstana sa 23:7.
U utakmicama večernjeg programa sastaju se: Partizan – Kazahstan (19h) i Novi Beograd – Vuljagmeni (20.30h).
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