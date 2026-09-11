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Reprezentativac potopio Partizan: Novobeograđani siloviti na startu memorijalnog turnira!

Танјуг

11. 09. 2026. u 13:46

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Vaterpolisti Novog Beograda pobedom su započeli učešće na Memorijalnom turniru “Vlaho Bato Orlić”, koji se igra na bazenu Sportskog centra “11. april”, pošto su savladali Partizan rezultatom 19:13.

Репрезентативац потопио Партизан: Новобеограђани силовити на старту меморијалног турнира!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Izabranici trenera Zorana Bajića tokom čitavog meča kontrolisali su dešavanja u bazenu, vodili su od prvog do poslednjeg minuta i sasvim zasluženo stigli do trijumfa.

U redovima Novog Beograda blistao je gruzijski reprezentativac Nika Šušiašvili sa pet postignutih golova, dok su po tri puta mrežu zatresli Kristijan Šulc, Marko Dimitrijević i Viktor Urošević.

Kod Partizana istakli su se Aleksandar Kovačević i Vuk Anđelić sa po tri gola.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

U prvom meču dana Primorac je pobedio selekciju Kazahstana sa 23:7.

U utakmicama večernjeg programa sastaju se: Partizan – Kazahstan (19h) i Novi Beograd – Vuljagmeni (20.30h).

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