Demba Sek i odlazak iz Partizana? Partizan ne popušta u pregovorima!

Proteklih nekoliko dana pisalo se da bi Demba Sek mogao da napusti Partizan i pređe u Al Šaržu, ali izgleda da od tog posla neće više biti.

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U sredu je Max-Sport objavio da Al Šarža iz Ujedinjenih Arapskih Emirata želi Partizanovog krilnog igrača Dembu Seku. Navodi se da je klub, koji je prošle godine predvodio srpski stručnjak Miloš Milojević spreman da izdvoji četiri miliona evra za usluge Senegalca i dodatnih milion kroz bonuse.

Prema saznanjima Sport kluba, posao je daleko od realizacije jer u Humskoj smatraju da mogu više novca zaraditi od prodaje igrača, čiji je ugovor otkupljen ovog leta od italijanskog Torina za 1.400.000 evra. U Partizanu neće tek tako da se odreknu usluga jednog od najboljih igrača i kako nam je rečeno, bez obzira na želju Al Šarže da angažuje Seka, klubovi nisu blizu dogovora.