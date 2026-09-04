JOŠ NOVCA OD DRŽAVE: Subvencija za kuću na selu do 21.000 evra sada i za majke, evo ko može da dobije novac

MAJKE koje su rodile dete u prethodnih godinu dana mogle bi da kombinuju dve državne subvencije za kupovinu kuće na selu. Ukupna pomoć do 2,5 miliona dinara.

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Predlog novih pravila otvara mogućnost da majke koje su rodile dete u prethodnih godinu dana kombinuju dve državne subvencije i kupe kuću sa okućnicom. Ukupna pomoć može da dostigne 2,5 miliona dinara.

Država bi mogla da omogući još jedan način za rešavanje stambenog pitanja porodica sa decom. Prema predloženim izmenama uredbe za 2026. godinu, majke koje su rodile dete u prethodnih godinu dana mogle bi da konkurišu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom uz kombinovanje dve vrste državne pomoći.

Ukupna vrednost subvencija može da dostigne 2,5 miliona dinara, odnosno približno 21.000 evra.

Predlog je objavilo Ministarstvo za brigu o selu, a izmene su pripremljene u saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju, piše Biznis.rs.

Kako bi funkcionisala pomoć od 2,5 miliona dinara?

Predloženi model podrazumeva kombinovanje dva državna programa.

Za kupovinu seoske kuće majka bi mogla da dobije:

do 1,5 miliona dinara kroz program Ministarstva za brigu o selu;

do 1 milion dinara kroz program Ministarstva za brigu o porodici i demografiju po osnovu rođenja deteta.

To znači da bi ukupna pomoć mogla da iznosi do 2,5 miliona dinara.

Važno je, međutim, da maksimalna vrednost kuće koja se kupuje po ovom modelu takođe ne može biti veća od 2,5 miliona dinara, prema predloženim izmenama.

Ko može da konkuriše?

Nova kategorija odnosi se na majke koje su rodile dete u periodu od godinu dana pre podnošenja prijave.

Za ovu kategoriju, kako je predloženo, ne bi važilo ograničenje da majka mora da bude mlađa od 45 godina. Drugim rečima, majka novorođenog deteta može imati više od 45 godina, ukoliko ispunjava ostale propisane uslove.

U slučaju smrti majke deteta, pravo bi izuzetno mogao da ostvari otac.

Pored majke, određene uslove moraće da ispune i njen supružnik ili vanbračni partner, ukoliko postoji.

Kuća mora da bude na selu

Subvencija se odnosi na kupovinu seoske kuće sa okućnicom, a ne na bilo koju nekretninu.

To znači da će kuća morati da ispuni uslove propisane konkursom, dok će se proveravati i njena tržišna vrednost, dokumentacija i druge karakteristike.

Posebno je važno da budući kupci pre podnošenja prijave provere da li konkretna nekretnina uopšte ispunjava uslove programa.

Novac ne dobija prodavac direktno od kupca

Ugovor o kupoprodaji moraće da sadrži podatak da se nekretnina kupuje sredstvima dva državna programa, kao i tačne iznose koji se obezbeđuju iz svakog izvora.

Na taj način bi u dokumentaciji bilo jasno navedeno koliko novca dolazi iz programa Ministarstva za brigu o selu, a koliko iz programa Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Posebno pravilo za vlasništvo nad kućom

Predložene izmene donose i zanimljivo pravilo kada je reč o vlasničkim udelima.

Ako majka kupuje kuću zajedno sa supružnikom ili vanbračnim partnerom, majka bi bila upisana sa tri petine suvlasničkog udela, dok bi partner imao dve petine.

Dakle, vlasništvo bi bilo podeljeno u odnosu 3:2 u korist majke.

Koja dokumenta će biti potrebna?

Pored dokumentacije koja se traži po osnovnom konkursu, majka koja konkuriše po osnovu rođenja deteta moraće da dostavi i dodatne dokaze.

U zavisnosti od porodičnog statusa, među dokumentima su:

izvod iz matične knjige venčanih, ukoliko je majka u braku;

overena izjava o vanbračnoj zajednici uz potpise dva svedoka, ukoliko je u vanbračnoj zajednici;

izvodi iz matične knjige rođenih za svu decu;

dokaz o statusu jednoroditeljske porodice, kada je primenljivo;

potvrda nadležnog organa starateljstva o neposrednoj brizi o detetu i ispunjenosti drugih propisanih uslova.

Majka će takođe morati da pribavi rešenje Ministarstva za brigu o porodici i demografiju kojim joj se priznaje pravo na novčana sredstva po osnovu rođenja deteta.

Prijava se podnosi za oba programa

Jedna od važnih novina jeste to što bi majka koja želi da iskoristi ovu mogućnost morala da se prijavi istovremeno po osnovu oba programa.

Rešenje Ministarstva za brigu o porodici i demografiju kojim se priznaje pravo na sredstva moraće da bude dostavljeno Ministarstvu za brigu o selu u roku od osam dana od dana prijema.

Zašto je predložena ova izmena?

Ideja je da se dva postojeća oblika državne pomoći mogu koristiti zajedno.

Jedan program podstiče kupovinu kuća na selu i naseljavanje ruralnih područja, dok se drugi odnosi na podršku majkama pri rešavanju stambenog pitanja nakon rođenja deteta.

Kombinovanjem ova dva programa porodicama bi se otvorila mogućnost da uz veću državnu pomoć kupe kuću u seoskoj sredini.

Država za program izdvaja 750 miliona dinara

Ministarstvo za brigu o selu za 2026. godinu planiralo je ukupno 750 miliona dinara za subvencije za kupovinu seoskih kuća.

Osnovni maksimalni iznos pojedinačne subvencije iz ovog programa povećan je na 1,5 miliona dinara, sa ranijih 1,2 miliona.

To znači da je po osnovnom modelu planirano dovoljno sredstava za oko 500 korisnika.

Kod majki novorođene dece situacija je drugačija jer bi se pomoć Ministarstva za brigu o selu kombinovala sa dodatnim sredstvima po osnovu rođenja deteta.

Nije svaka kuća na selu automatski podobna

Iako iznos od 2,5 miliona dinara zvuči kao mogućnost za kupovinu kuće bez velikog ličnog ulaganja, važno je naglasiti da nije dovoljno pronaći kuću koja košta do tog iznosa.

Nekretnina mora da ispuni sve uslove konkursa, a potrebno je proveriti i njenu dokumentaciju, vlasništvo, lokaciju, stanje objekta i druge kriterijume predviđene programom.

Zbog toga bi potencijalni kupci pre dogovora sa prodavcem trebalo prvo da provere da li konkretna kuća može da bude predmet subvencionisane kupovine.

Šta se menja za majke?

Ako predložene izmene budu usvojene, majke koje su rodile dete u prethodnih godinu dana dobiće mogućnost da kroz kombinaciju dva programa dođu do do 2,5 miliona dinara državne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Najveća novina je upravo mogućnost kombinovanja subvencija, dok se kod osnovnog programa Ministarstva za brigu o selu maksimalna pojedinačna pomoć povećava na 1,5 miliona dinara.

Za porodice koje ispunjavaju sve uslove, ova mera bi mogla da predstavlja značajnu pomoć pri kupovini prve nekretnine, ali i dodatni podsticaj za život u seoskim sredinama.

(BizPortal)