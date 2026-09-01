ŠOK NA GLOBALNOM TRŽIŠTU NAFTE: Kina diktira nova pravila

ANALIZA agencije Rojters pokazala je da je OPEK+ izgubio deo svog uticaja na globalnom tržištu nafte, jer je sukob sa Iranom smanjio njegov udeo u svetskoj proizvodnji i ograničio mu sposobnost da brzo poveća ili smanji ponudu.

Foto: demin pan / Alamy / Profimedia

U isto vreme, Kina se nametnula kao ključni faktor koji utiče na cene. Zatvaranjem važnog izvoznog pravca za naftu sa Bliskog istoka i oštećenjem energetske infrastrukture u nekoliko zemalja članica OPEK-a, rat je smanjio tržišni udeo OPEK+, a time i njegovu sposobnost da utiče na cene.

Izjave i odluke grupe OPEK+ trenutno gotovo da nemaju uticaja na kretanje cena nafte, prenosi Rojters.

Umesto toga, ključna tema na tržištu ove godine je pad uvoza sirove nafte u Kinu, što doprinosi održavanju tržišne ravnoteže uprkos značajnim problemima u snabdevanju.

Organizacija zemalja izvoznica nafte i njeni saveznici predvođeni Rusijom učestvovali su sa oko 40 odsto u ukupnoj svetskoj proizvodnji nafte tokom jula, pokazuju proračuni Rojtersa zasnovani na podacima Međunarodne agencije za energetiku (IEA).

Pre napada SAD i Izraela na Iran krajem februara, taj udeo je iznosio više od 48 procenata, pri čemu je pad od četiri do pet procentnih poena bio posledica povlačenja Ujedinjenih Arapskih Emirata iz OPEK-a u maju.

U julu je sedam najvećih proizvođača u okviru grupe OPEK+, uključujući Saudijsku Arabiju i Rusiju, zajedno učestvovalo sa svega četvrtinom u ukupnoj svetskoj proizvodnji nafte.

Rat je ograničio sposobnost grupe OPEK+ da brzo poveća ili smanji proizvodnju, budući da je saobraćaj kroz moreuz Hormuz, ključnu izvoznu rutu za Saudijsku Arabiju i druge velike proizvođače, znatno ograničen.

(Alo)

BONUS VIDEO