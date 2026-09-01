PROBLEMI U PORODIČNIM ODNOSIMA Astro savet za utorak, 1. septembar: Ova 4 znaka su na udaru teškog aspekta Mars-Saturn
MARS, planeta akcije, sukoba i povreda, u Raku, znaku svog pada, 1. septembra, obrazuje kvadrat sa Saturnom, planetom prepreka, ograničenja, discipline, u Ovnu, znaku svog pada.
Rak je simbol privatnog života, emocija, žena, porodice, a Ovan inicijative, drskosti, impulsivnosti, nestrpljivosti. Obe planete su u znacima svog pada, na 13. stepenu Raka, odnosno, Ovna, a to je stepen koji simbolizuje Ovna, što samo naglašava ionako napet aspekt između njih, a sve zajedno najviše upozorava na opasnost od nasilja u porodici, naročito nad ženama.
Ugroženi su rođeni u znaku ili podznaku Ovna, Raka, Vage i Jarca, naročito druga dekada.
Istog dana, Mars pravi sekstil sa Merkurom u Devici, koji podstiče mentalnu aktivnost, reflekse, brzinu, spretnost, preciznost. Ovaj aspekt dobar je za pisce, novinare, advokate, donosi uspeh u poslovnim dogovorima, preko kraćih putovanja, prilike za potpisivanje ugovora o isplativim projektima.
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