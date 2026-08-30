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DOMINACIJA SRPSKIH ATLETIČARA: U Kraljevu održana ulična „Trka Kraljeva–Trka za dečju radost“

Goran Ćirović

30. 08. 2026. u 11:10

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Treća, sada već tradicionalna i međunarodna, ulična atletska trka pod nazivom „Trka Kraljeva–Trka za dečju radost“, održana je jutros u Kraljevu, opravdavši epitet Kraljeva kao sportskog grada u kojem značajno mesto zauzima kraljica sportova.

ДОМИНАЦИЈА СРПСКИХ АТЛЕТИЧАРА: У Краљеву одржана улична „Трка Краљева–Трка за дечју радост“

G.Šljivić

Ovom prilikom, u trkama na 5.000 i 10.000 metara gradskim ulicama učestvovalo je 1.250 takmičara iz svih krajeva Srbije, kao i iz BiH, Rusije, Severne Makedonije, Australije, Bugarske, Češke, Rumunije, Kenije, Sejšela, Austrije, Poljske i Slovenije. Među njima je bilo profesionalnih atletičara, aktivnih sportista, veliki broj rekrativaca i zaljubljenika u trčanje svih uzrasta, kao i onih koji su želeli da svojim učešćem podrže ovu manifestaciju.

G.Šljivić

 

U trci na 10.000 metara u ženskoj konkurenciji pobedila je naša Kristina Ninkov ispred Ivane Tadić i Nevene Nedeljković. Kod muškaraca takođe su dominirali naši atletičari, a prvi kroz cilj prošao je Igor Jovanović ispred Miloša Hristića i Petra Bojovića.

G.Šljivić

 

Kod takmičarki, u trci na 5.000 metara, najbrža je bila Nevena Matović, drugo mesto pripalo je Ivani Kostić, a treće Uni Tadić. U muškoj konkurenciji pobedio je srpski atletičar Marko Draganić ispred Čeha Martina Pisara i svog zemljaka Veljka Pendića.

G.Šljivić

 

Prvi put održano je i nadmetanje u nordijskom hodanju, a trasu od pet kilometara najbrže je savladao Viktor Durevski, drugi je bio Ljuba Stevanović, a treći Miodrag Kovačević.

G.Šljivić

 

Kao i prethodne dve godine, veći deo sredstava od kotizacije učesnika, odnosno prodaje startnih brojeva, kao i prilozi donatora, biće prosleđeni u humanitarne svrhe, odnosno za podršku aktivnostima kraljevačkog SOS Dečjeg sela.

G.Šljivić

 

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