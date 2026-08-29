TUSK ZAKUKAO: Rusija nastavlja eskalaciju - Evropa mora biti spremna za različite scenarije
POLjSKI premijer Donald Tusk saopštio je da je generalni sekretar NATO-a Mark Rute danas sa njim podelio svoju procenu situacije u regionu, kao i na ukrajinsko-ruskom frontu, dodajući da Rusija nastavlja da eskalira situaciju.
- Kao što sam upozoravao, eskalacija od strane Rusije se nastavlja. Ukrajini je potrebna veća vazdušna podrška, što je od ključnog značaja i za našu bezbednost - napisao je Tusk u objavi na platformi X, ističući da je to zadatak za celu Evropu.
Prema njegovim rečima, narednih šest meseci biće odlučujući.
- Mi, kao Poljska i NATO, moramo da budemo spremni za različite scenarije. Ne možemo da isključimo provokacije Rusije usmerene protiv neke od članica NATO-a - zaključio je u objavi poljski premijer.
(Tanjug)
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