TUSK ZAKUKAO: Rusija nastavlja eskalaciju - Evropa mora biti spremna za različite scenarije

POLjSKI premijer Donald Tusk saopštio je da je generalni sekretar NATO-a Mark Rute danas sa njim podelio svoju procenu situacije u regionu, kao i na ukrajinsko-ruskom frontu, dodajući da Rusija nastavlja da eskalira situaciju.

Foto: AP Photo/Petros Karadjias

- Kao što sam upozoravao, eskalacija od strane Rusije se nastavlja. Ukrajini je potrebna veća vazdušna podrška, što je od ključnog značaja i za našu bezbednost - napisao je Tusk u objavi na platformi X, ističući da je to zadatak za celu Evropu.

Mark Rutte @SecGenNATO przekazał mi właśnie swoją ocenę sytuacji w regionie i na froncie ukraińsko-rosyjskim. Tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Ukraina potrzebuje większego wsparcia w powietrzu, co ma także znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. To zadanie… — Donald Tusk (@donaldtusk) August 29, 2026

Prema njegovim rečima, narednih šest meseci biće odlučujući.

- Mi, kao Poljska i NATO, moramo da budemo spremni za različite scenarije. Ne možemo da isključimo provokacije Rusije usmerene protiv neke od članica NATO-a - zaključio je u objavi poljski premijer.

(Tanjug)

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