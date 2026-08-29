Politika

NOVI SAD SPREMA VELIČANSTVEN DOČEK ZA PREDSEDNIKA SRBIJE Mićin: Vučić je puno učinio za naš grad, dočekaćemo ga kako i dolikuje

V.N.

29. 08. 2026. u 13:20

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GRADONAČELNIK Gradonačelnik Žarko Mićin izjavio je gostujući na Pink televiziji da očekuje veličanstven doček predsednika republike Aleksandra Vučića 4. septembra u Novom Sadu.

НОВИ САД СПРЕМА ВЕЛИЧАНСТВЕН ДОЧЕК ЗА ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ Мићин: Вучић је пуно учинио за наш град, дочекаћемо га како и доликује

Foto: Screenshot Newsmax Balkans

- Očekujem veličanstven doček u Novom Sadu, kako i dolikuje da se dočeka predsednik republike posebno onaj koji sve učinio za svaki deo Srbije. Vučić je puno učinio za Novi Sad. Od 2012. godine traje njegova podrška Novom Sadu. Zahvaljujući tome imamo situaciju da gradimo dva mosta, u planu je i treći, Fruškogorski koridor se radi, siguran sam da ćemo dobiti i fabriku vode i prečistač. Za to nam sve treba podrška predsednika republike, a siguram sam i budućeg premijera. Apsolutno ćemo ga dočekati srdačno, bićemo srećni jer je puno učinio za Novi Sad i Srbiju - jasan je Mićin.

Povodom skandaloznih najava blokadera vezanih za sahranu generala Ratka Mladića, gradonačelnik Mićin je izrazio nadu da će sve proteći u najboljem redu i kako dolikuje situaciji.

-Blokaderi najavljuju nered, ali videćemo da li će tako i biti. Mnogo puta su oni najavljivali nerede pa se pojavi desetak njih. Našli su novi povod da divljaju, što je sramno. Nenormalna je stvar da slave smrt srpskog generala. Očekuje se dosta ljudi na sahrani, nadam se da će imati morala i časti da ne urade ništa skandalozno na sahrani - rekao je Mićin.

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