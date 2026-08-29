"VUČIĆ UVODI SRBIJU U NOVU TEHNOLOŠKU ERU" Marko Kešelj: Ne čekamo budućnost – Mi je stvaramo!
MARKO Kešelj, državni sekretar za sport u vladi Republike Srbije, oglasio se na društvenoj mreži Instagram povodom puštanja u pogon fabrike humanoidnih robota i posete predsednika Aleksandra Vučića fabrici.
- Današnje puštanje u pogon fabrike humanoidnih robota i poseta predsednika Aleksandra Vučića je veliki dan za Srbiju i još važnije, za budućnost naše zemlje.
Današnje otvaranje prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji možda najbolje pokazuje razliku između politike koja razmišlja od danas do sutra i politike Aleksandra Vučića koja razmišlja o Srbiji za deset, dvadeset i trideset godina. Dok se u dobrom delu regiona još razgovara o tome šta će doneti veštačka inteligencija i robotika, Srbija već pravi konkretne korake i ulazi u novu tehnološku eru.
Predsednik Vučić je danas jasno pokazao šta je cilj – da Srbija ne bude samo tržište za nove tehnologije, već zemlja u kojoj će se one razvijati i proizvoditi. Humanoidni roboti sa oznakom „Made in Serbia“, povezivanje robotike sa našim data centrima, superkompjuterima i razvojem veštačke inteligencije predstavljaju ogroman iskorak i stavljaju Srbiju daleko ispred regiona u ovoj oblasti.
To je politika Aleksandra Vučića koju smatram jedinom pravom politikom za Srbiju: investicije, nova radna mesta, znanje, tehnologija i priprema zemlje za svet koji se ubrzano menja. Umesto da čekamo da budućnost stigne do nas, predsednik Vučić radi na tome da Srbija tu budućnost dočeka spremna. Siguran sam da građani vide i umeju da prepoznaju takvu razliku.
Posebno se radujem EXPO 2027, kada će goste iz čitavog sveta dočekivati i humanoidni roboti proizvedeni upravo ovde, u Srbiji. Zamislite koliko će snažna biti ta slika – ljudi iz celog sveta dolaze u Beograd, a dočekuje ih tehnologija sa oznakom „Made in Serbia“. To će biti simbol jednog novog, modernog i samouverenog lica Srbije, na kojem predsednik Vučić i državni vrh rade godinama - naveo je Kešelj.
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