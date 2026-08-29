"ZAPAD GA JE GLEDAO SA STRAHOPOŠTOVANJEM" Guskova: Za oficire je Mladić bio taktički genije

GENERAL Ratko Mladić bio je poznat kao veliki vojskovođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu, poruka je ruskog i srpskog akademika Jelene Guskove, autora dve knjige o srpskom generalu.

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Guskova je dodala i da svetu treba pričati o čestitosti, hrabrosti, nepotkupljivosti, pravednosti, vojničkom umeću, vrhunskom profesionalizmu, dobroti i čovečnosti generala Mladića, kao i o njegovom očinskom odnosu prema običnim vojnicima.

- Ratko Mladić je legendarni srpski ratnik, naš savremenik, general-pukovnik. Govoriti o njemu je lako, a razmišljati o tome da više nije među nama veoma teško - rekla je za Srnu.

Uverena je i da će se o generalu Mladiću pričati vekovima, da će se njegova dela i postupci proučavati u školama i na univerzitetima, kao i da će se za njega moliti Srbi i Rusi u pravoslavnim crkvama i manastirima.

General Mladić je Srbin koji, ističe, nije izdao ideale srpstva i koji će zauvek ostati u sećanju naroda.

- Često su me zapadni političari, novinari i vojna lica pitali ko je on? Moglo bi se odgovoriti da je on jednostavan, ali veoma nadaren čovek, koji voli svoju otadžbinu i narod, nepotkupljiv, pravedan, hrabar i uveren u svoju pravednost - rekla je Guskova.

Napominje da su susrete sa Mladićem tražili i političari i novinari, a pripadnici NATO-a su smatrali za čast da svojim očima vide legendarnu ličnost, koju su vojnici obožavali.

- Njegovi vojnici su mu verovali i išli za njim u bitku bez oklevanja, kako se i ide za svakim pravim vođom. Za Srbe je bio i ostaje veliki strateg i tvorac svih srpskih pobeda u BiH - rekla je Guskova.

Ona je istakla da narod o njemu priča legende, peva pesme, te da je efikasnost vojske koju je on stvorio od običnih ljudi zadivila i generala u Unproforu Luisa Mekenzija i britanskog političara Pedija Ešdauna.

Napominje da je britanski list "Dejli telegraf" uvrstio Mladićevo ime na listu 30 najpoznatijih savremenih vojskovođa, uz podsećanje da ga oni oficiri koji su sa njim pregovarali smatraju taktičkim genijem, ali i fanatikom, jer nikada nije odstupao od svog mota: dostojanstvo, čast, vera i sloboda.

Guskova, koja je objavila dve knjige o generalu Mladiću, kaže da se mnogo puta sa njim sretala u haškom kazamatu, zapisivala njegova sećanja i nastojala da ne propusti nijednu reč.

- Srećni su oni koji su Ratka Mladića poznavali lično, razgovarali sa njim, učili od njega i služili pod njegovom komandom. Večna slava heroju Ratku Mladiću! Večan mu pomen -navela je Guskova, uz napomenu da je sa generalom povezuje i kumstvo.

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić preminuo je u četvrtak, 27. avgusta, u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.

(RT Balkan)

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