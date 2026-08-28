Dan posle blamaže u Plzenju! Zvezda prodala fudbalera, milioni stižu na Marakanu!

Karijeru nastavlja u Seriji A.

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Samo dan posle eliminacije od Viktorije Plzenj u Ligi Evrope, Crvena zvezda je dogovorila transfer o prodaji Džeja Enema!

Iskusni napadač će, kako "Telegraf" prenosi, koji će karijeru nastaviti u Bolonji. Begrađani će za obeštećenje dobiti 4.000.000 evra, eventualni bonus je 1,5 miliona evropskih novčanica, te Zvezda od ovog transfera može da dostigne 5,5 miliona evra, a dobila je 10 odsto od naredne prodaje.

Treba reći da je Enem (23) na Marakanu stigao u januaru ove godine, ali se nije preterano naigrao u konkurenciji Bruna Duartea i Marka Arnautovića.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

U tom periodu je upisao 22 meča, sedam puta bio strelac i podelio tri asistencije.

Crvena zvezda je angažovala Enema iz OFK Beograda, u dresu "romantičara" je dao deset golova na 17 utakmica i bio odlična preporuka čelnicima Zvezde, koji su za njegovu slobodu platili dva miliona timu sa Stare Karaburme. Samo nekoliko meseci kasnije zaradili su duplo, uz potencijalno dodatnu zaradu kroz bonuse i procene.

Inače, partiju karijere u dresu Zvezde, Džej Enem odigrao je protiv Lila u Francuskoj, ali posle toga nije dobijao šansu.

Uprkos tome, za korpulentnog napadača je bilo zainteresovanih klubova, pa su na Marakani iskoristili jednu od mnogih ponuda kako bi zaradili novac, kojim će na neki način nadoknaditi fijasko u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu Evrope.

Podsetimo, nedavno je Crvena zvezda, pred meč u Plzenju, prodala i Jungvu Seola nemačkom bundesligašu Augzburgu.

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