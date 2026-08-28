VUČIĆ O SPAJIĆEVOJ IZJAVI O HIBRIDNOM MEŠANJU: Mislim da nije govorio o Srbiji, već o Hrvatskoj, ali ne znam koja je druga zemlja
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obilazi Mačvanski okrug govorio je i o objavi crnogorskog predsednika Milojka Spajića u kojoj je optužio 2 zemlje za hibridno mešanje, a da se tumači da je jedna Srbija a druga Albanija.
- Nije pomenuo ime, ja sam siguran da je mislio na Hrvatsku, a ne znam koja je to druga zemlja. Mene samo interesuje da mi budemo ekonomski jači i razliku pravimo većom. I interesuje me da srpski narod ima pravo na svoj jezik i zastavu i ništa me ne zanima. Ja verujem i mislim da nije mislio na svoju Srbiju, 100 posto je mislio na Hvratsku, oni imaju uslove, mi nemamo. Samo da većinski srpski jezik priznaju kao zvanični, i on govori tim jezikom, ništa drugo mi ne tražimo. Ne sulovljavamo ničim, a to mora da je Hrvatska, sigurno je ona jedna, a druga ne znam. Reći će da je mislio na Srbiju,a neće reći na drugu zemlju. Znam ih ja u dušu. - rekao je Vučić.
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