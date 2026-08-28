RUSIJA se trenutno bori za sadašnjost i budućnost zemlje, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na forumu „Snažne ideje za novo vreme“ u Nižnjem Novgorodu.

Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia

-U interesu jačanja suvereniteta, borimo se za sadašnjost i budućnost Rusije kroz naše praktične napore usmerene ka poboljšanju blagostanja naših građana. Rusija je jaka i ostaće jaka u budućnosti, rekao je Putin.

Za pobedu Rusije važan je doprinos svakog ruskog građanina, istakao je on.

-U interesu jačanja suvereniteta, borimo se za sadašnjost i budućnost Rusije kroz naše praktične napore usmerene ka poboljšanju blagostanja naših građana. Rusija je jaka i ostaće jaka u budućnosti, rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, iskustvo stečeno tokom Specijalne vojne operacije treba uzeti u obzir prilikom unapređenja vojnih, civilnih i kombinovanih tehnologija u Rusiji.

Ideje i projekti Agencije za strateške inicijative omogućavaju formiranje novih tačaka rasta za regione, ocenio je on.

-Cela Rusija, od Kalinjingrada do Vladivostoka, treba da koristi nacionalna tehnološka rešenja i projekte, poručio je predsednik.

Nade i težnje Rusa moraju biti u centru svih odluka vlasti, dodao je Putin.

Ranije danas, dopisnik Sputnjika izvestio je da je predsednik Rusije stigao u Nižnji Novgorod radi učešća na forumu „Snažne ideje za novo vreme“.

Tokom radne posete, Putin je obišao izložbu tehnoloških kompanija koje učestvuju na konkursu „Upoznaj naše“ za rastuće ruske brendove, organizovanom u okviru foruma Agencije za strateške inicijative „Snažne ideje za novo vreme“. Izložba je posvećena ruskim projektima koji pomažu u ubrzavanju rešavanja problema i smanjenju zavisnosti od spoljne infrastrukture.

Predsednik će takođe pregledati nove gradske objekte i posetiti pogon za proizvodnju automobila u Nižnjem Novgorodu, gde će posmatrati proces sklapanja nove Volge.

U rasporedu predsednika je i sastanak sa gubernatorom Nižnjenovgorodske oblasti Glebom Nikitinom.

Forum „Snažne ideje za novo vreme“ održava se u Nižnjem Novgorodu 27. i 28. avgusta. RIA Novosti su generalni informativni partner foruma.

(sputnikportal.rs)

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