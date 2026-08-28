PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Mačvanski okrug, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Obilazak završnih radova na rekonstrukciji i sanaciji OŠ „Braća Ribar“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je završne radove na rekonstrukciji i sanaciji OŠ "Braća Ribar" u Donjoj Borini kod Malog Zvornika.

- Mnogo sam srećan kako smo uredili ovu divnu školu. Pitao sam dečicu, oni su zadovoljni i srećni. To smo dogovorili kada sam poslednji put bio ovde i uradili smo da bude prelepa škola, da uživaju i nastavnici i deca, ali i roditelji. To nije sve. Videli ste da smo radili i ovaj glavni put ka Ljuboviji. Ono što je najvažnije za ceo Mali Zvornik je brza saobraćajnica Loznica-Mali Zvornik, nekih 23 kilometara i to ćemo da počnemo da radimo. To je važno i zbog investicija i zbog svega drugog. Kao što znate, radili smo ono gore od Stolica, Krupnja pa do Šarene Bukve, a nismo uradili od Šarene Bukve do Radalja, e to ćemo da krenemo da radimo za 10 do 15 dana.

Foto:Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

Predsednik je najavio i 1,5 miliona evra za ulaganje u nove puteve u tom kraju.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

- Onda imamo Vonjevci-Donje polje, državni put reda 28. to je skoro 2 km i to krećemo da radimo. I ostaje da vidimo kad da radimo Velika Reka-Sastavci i Krscići-Lepenica. Radalj sam pomenuo da ćemo prvo da radimo.

Potom je predsednik razgovarao sa građanima koji su mu izložili probleme sa kojima se susreću. Jedna građanka je tražila svetla ispred kuće i asfalt, pa je Vučić rekao da će gledati da to reše. Druga meštanka se interesovala za vodu na šta je predsednik rekao da je jedna faza urađena, a da za drugu čekaju saglasnost od opštine. Treća građanka je tražila puteve. Meštani i Donje Trešnjice su tražili puteve, dok su drugi tražili put do groblja u Bojini.

Za godinu i tri meseca će biti završeni stubovi u Velikoj Reci, rekao je Vučić na molbu meštana da se to završi. Neki su tražili i pravnu pomoć, dok su neki tražili kontejnere. Jedna meštanka je ispričala da je izgubila posao, pa je predsednik rekao da ostavi podatke i da će pokušati da pomogne.

Predsednik je nakon razgovora sa građanima krenuo u obilazak škole. U poseti školi su pored Vučića i ministar Memić i Darko Glišić. Predsednik je ranije kritikovao Memića zbog izjave o smrti generala Ratka Mladića, ali je objasnio i sledeće:

- Memić je izgubio 54 svoja bliska rođaka u Srebrenici. Ljudi moraju da sagledaju i sa te strane. Moj posao je da sagledam, zato se trudim da merim ni po babu ni po stričevima. SVe jedno ti onaj deo nije bio potreban. (rekao je Vučić okrenuvši se ka Memiću).

Memić je potom rekao da se Srbi i Bošnjaci oko nekih stvari neće složiti, a Vučić mu je odgovorio:

- Nije ovde u pitanju neslaganje. Ja sam te namerno pozvao da bi ti rekao svoju priču, zato što to poštujem i nemam problem da pokažem pijetet prema bošnjačkim žrtvama. Ima nešto što je bilo više od onoga što je bilo potrebno. Nema šta ti da se baviš onim svetom i šta će biti na onom svetu, ali to je samo moje mišljenje. Kad pričaš o tome šta je ko uradio, reci mi Huso: jel ko više uradio za Sjenicu i Pazar, Tutin od mene ikada u istoriji? Voli li me narod tamo? Pa ne voli me, vole me nešto Srbi i poneki bošnjak, a svi ostali će da zameraju što sam Srbin. I ja to prihvatam i opet se trudim da ne povredim njihova osećanja. Tamo gde preteram u stanju sam da kažem izvini. I dobro je da na tako otvoren način razgovaramo. I nema tu velike filozofije.

- Isticao sam to više puta - rekao je Memić.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Obilazak preduzeća i gazdinstva „STR Ada u selu Voljevac- Velika Reka kod Malog Zvornika

- Nedostaju voda i putevi ovde. Za samo Podrinje to Beograd-Mali Zvornik je od ključnog znaćčaja. Ostaje samo Ljubovija i Bajnina Bašta da nisu povezano autoputem. Kada uradimo Kadinjaču sve će da deluje drugačije. Za jedno 6 godina kada završimo ovo, radićemo još 3,4 traka ka Ljuboviji i Bašti. Da sve zaokružimo i napravimo. Time pomažemo i Republcii Srpskoj oi samo koriste most - rekao je Vučić.

Jedan meštanin je rekao da ima problem sa dalekovodm od Malog Zvornika do Velike Reke. Rekao je da je dalekovod rađen pre 50 godina i postoje bandere.

Vučić je potom posavetovao meštanina.

Foto: Printskrin/Tanjug

- Reci joj da reše to jednom zauvek, a da da predsednilk opštine garantuje da će se to uraditi - rekao je Vučić.

Jedan meštanin se zahvalio Vučiću, i upitao za put do kuće - 450 metara.

- Reci to Alimpiću da pogleda - rekao je Vučić.

Vučić je upitao predsednika opštine osim vodovoda šta može da se uradi da se pomogne.

- Uradimo negde po 500 metara pa stanemo. Koliko imamo para - rekao je on.

Vučić je upitao da li je škola dobro urađena.

- Ostalo je par sitnica, ispitivanje toplane. Očekujem za mesec dana - dobio je odgovor.

Vučića su upitali oko žestokih pritisaka na Srbiju i kako se nama meri svaka reč, a nekima u regionu ne, kao i nekim našim ministrima.

- Zapad pokušava da nametne svoju verziju istorije na ovom području. Onaj ko tumači ili nametne svoju verziju prošlosti, taj ima odluičnu poziciju i dobar temlje da tumači stvari i pravi ih u bduućnosti. Oni su to iz istorije naučili. Mi smo do pre 20 godina u celoj Evropi i svetu, svuda imali antifašističke manifestacije, pokažite gde to danas ima stvarno i organizovano, u kom delu Evrope i sveta? Izostavite Rusiju i Kinu, Laos, Vijetnam i još neke zemlje. Nigde to ne postoji. Malo tišinom, malo revizijom dolazi se do novih istrijskih činjenica. Danas kad pitate mog malog sina ko je najviše stradao u 2 svetskom ratu, neće znati da su Rusi, Sovjeti, Jevreji, Poljci, Srbi. Nego će vam reći to su Amerikanci, Emnglezi, jer je nametnuta drugalija kultura. Nametnuli su svoju istinu-

- Nešto me drugo brine, tnepodnošljiva lakoća nedogovornosti u kojoj svako ima pravo da se dodvorava svojim biračima, a da ih baš briha suštinski šta ostavljaju iza sebe takvim izjavava. Trudio sam se da uvek pokažem najveće moguće poštovanje i prema svačijim žrtvama, a meni nisu tražili da pognem glavu, već da unizim Srbiju. Onaj novinar je pustio snimak kako mu se Tadić izvinjavao, da bi ponizio Srbiju, i kako je sklepao rečenice kako bi se izvinio za zločine. Mi smo u teškoj pozicji, imatep presude reziddualnog mehanizma, koji ceo Zapad poštuje, mi imamo manje vere u haški tribunal i to ne krijemo. NE moram da krijem, kako to da nekome nije sumnjivo da osuđeni budete prvostepeno ka Gotovina, ap osle u drugostepenom se preinači presuda i bude oslobađajuća. Isto i sa Orićem, samo da vidim kakvu su izmišljotinu smislili za Tačija 16.og septembra.

- Veselji je prekalla dečaka svojom rukom, izašla je na slobodu, nisu napisali nijednom monstrum, krvnik u sarajevskim medijima. Svojom rukom je dečaka zaklala, nikoga to ne interesuje, mi to moramo da znamo. Moramo biti fer i da poštujemo bišnjačke žrtve, da uvek pognemo glavu, ali oni ne traže to. Traže pravno političke posledice, a nje poštovanje, pijetet, saučešće. Oni žele da presudom Tačiju, većinom oslobađajućom, jer ja sam dobro obavešten i naša zemlja ima i dobru mrežu agenata a i ja imam prijatelje svuda. Ali očekujem 166og dodatan pokušaj ponižavanja Srba. To možemo samo mi da uradimo ukoliko budem odali njima da nas gaze i pristajali na sve. Da pokušamo da očuvamo elementarnu građansku pristojnost, koju nismo očigledno uspeli da sačuvamo u rpethodnom periodu, ovde a i u regionu.

- Kod nas posotji izreka o pokojniku sve najlepšte, i nikada se ne govori loše. To se ne radi, a mi to ne radimo kad se dogodo drugima koji su činili zlo našem narodu. Vidim hrvatsko ministarstvo izdalo saopštenje, zamislite da mi izdajemo saopštenja.

- Jeste li čuli nekada da smo učili da se Beograd jedino bio protiv nacista i da je jedini bio bombardovan. Neke su dočekivali cvećem. Jesmo li to nekada učili? Ne, tada smo imali bajke da su četnici kao ustaše. Istoriju pišu pobednici i naše suprostavljenje reviziji istorije gotovo herojsko.

- Nije se Srbija otcepljivala od Jugoslavije, što stalno hoće da zaborave svi, već su se svi otcešpljivali od Jugoslavije. Nisu oni bili države, samo smo hteli da živimo u državi, a sve oni su protivpravno otcepljivali i tražili podršlku u Zapadu. Jel ovo činjenica? Pravden igde, ničega. Mi moram oda budemo mirni i racionalni. Smeta im što Srbija snaži. Navikli su da uvek su jači svi zajedno od nas. Pošto se balans ruši i neće više ekonomski da psotoji, a ne sam otako već i vojno i onda moraju sve to da rade progtiv Srbije.

- Mi to radimo da bi se zaštitili, jesmo li mi pravili vojni savez ili Tirana, Priština, Zagreb. To je zagreb insistirao na to i spoljni partneri Zagreba. Što ne kažete ko je organizovao vojnu vežbu Sava i inisistirao da dođu Pritšina i ostali. Pa Velika Britanija i Hrvatska.

- Srbija mora da bude na kolenima. Bi ojednom član predsedništva BiH u Rašku oblast. I kaže on, svašta izgovarali, Srbija fašistička zemlja. Prošlo 25 dana, zovu me kažu, nisam to ja nego Suljo. Jesi ti stvarno mislio da ću ja da reagujem na te gluposti? Novi Pazar, Turtin, Sjenica, u 3 opštine su Bošnjaci većina, Srbi su većina u 68 opština u BiH. Mi priztnajemo integritet, niakda ga ne rušimo, ti meni dolazoiš i rušiš integhritet Srbije,. JA tae pitam, jel to tako ide, 3 za 68 ? Isplatili li se? I kada im kažem tako, oni kaću "Nismo tako mislili".To su ljudi zbog biračkog tela su spremni dap ričaju gluposti.

Razgovor sa narodom u Ljuboviji

Vučić je rekao da su stigle mašine da završe puteve u 6 pravaca.

- Videćete mašine u narednih 7 dana - rekao je Vučić.

Ističe da vodi razgovore sa jednom kompanijom za 100 radnih mesta na teritoriji Ljubovije.

- Za godinu i po dana najkasnije možemo dak renemo u gradnju brze saobraćajnice Ljubovija-Mali Zvornik. Ak oto uspemo da uradimo do 2030, to bni značilo daj e do Beograda maksimalnih sat i po vremena. To je mnogo važno i da su to stvari koje možemo da uradimo - kaže Vučić.

Foto: Printskrin/Tanjug

Ističe da živimo u svetu turbulencije i da su potrebni mir, stabilnost i ekonomski napredak.

- Možemo više i bolje i možemo da pokažemo mnogo više brihge za svakog od vas. I kad ne možemo nešto da uradimo, možemo da vas saslušamo - rekao je on.

Vučića su pitali za lokalne puteve, a predsednik je obećao da će da vidi šta može da se uradi.

Jedan meštanin se žalio na probleme sa kanalizacijom, a predstavnici opštine su ga uverili da je to stari problem koji se sada rešava.

Jedna meštanka koja ima dete sa autizmom se javno zahvalila Vučiću zbog usvojenog zakona roditelj negovatelj. Upitala je da li može da se proširi vrtić.

Foto: Printskrin/Tanjug

- Proširićemo vrtić i platićemo mi za to. Da ne brinete - rekao je Vučić.

Jedan meštanin je pitao za put koji je obećan ranije.

- Za 10 dana će da krene već. Odmah ćemo to da uradimo - rekao je Vučić.

Vučića su pitali za put koji spanja 3 regiona, 7 do 8 kilometara.

- Osamdeset godina idu bez puta moji stari. To je put za koji vasj e pitao gospodin sa 6 sinova. To je put Debelo brdo - Ljubovija. Prema Valjevu - rekao je meštanin.

Foto: Printskrin/Tanjug

- Upišite da vidimo. Neću da vam obećam celu dužinu, ali ćemo deo trase da uradimo sigurno, pa polako. Uradićemo dobar asfalt - rekao je Vučić.

Vučić je obećao jednom meštaninu da će rešiti problem koji ima sa rekom, jer mu voda odnese sve.

Obilazak preduzeća „Krušik-Plastika“ a.d.

Predsednik je obećao pomoć predstavnicima kompanije, te prišao da se pozrdavi sa radnicima u hali.

- Rade nešto za Krušik u Valjevu, nešto za Zastavu - kazao je predsednik tokom obilaska hale u kojoj se proizvode delovi za namensku industriju.

Obilazak Sajma šljiva – Osečina 2026

Predsednik je stigao u Osečinu, gde danas započinje posetu Mačvanskom okrugu.

Meštani su rekli predsedniku da i oni i njihova deca, zahvaljujući njemu žive bolje.

Predsednik je tokom obilaska štandova na sajmu šljiva pozdravljao domaćine.

Obratio mu se meštanin Donje Crniljeve gde se nalazi kuća pilota Pavlovića i požalio se na to što im neodstaje asfalt.

- Hoću da vam se zahvalim što ste položili venac na spomenik mog brata pilota Milenka Pavlovića. To niko do sada nije uradio - rekao je predsedniku brat pilota koji je herojski pao u borbi protiv NATO agresora.

- Neću da obećam, ali pokušaću da uradim... Hvala vam, divno vas je videti i divno vam šljiva izgleda. Sve najbolje vam želim - kazao je predsednik.

Okupljeni narod dočekao ga je aplauzom i povicima "Aco, Srbine!".

Potom je intonirana himna Srbije "Bože pravde" koju su izvele sestre Gobović, na otvaranju 21. Sajmu šljiva.

Na otvaranju su uručene i nagrade proizvođačima šljiva za razne kategorije.

Predsednik je obratio prisutnima. Kako je istakao na samom početku, srećan je što je ponovo u Osečini.

- Šljiva je za nas Srbe najvažnija i prva marka koja je prešla okeane... Naš brend - istakao je Vučić i citirao Dobricu Ćosića.

- U doba kada je Srbija tek gradila insitutcije šljiva sa ovih krjaeva je stizala na trpeze daleko preko Atlantika - rekao je Vučić te dodao da se danas okupljaju da proslave plod koj je vekovima oblikovao život i prirvredu čitavog kraja.

- Zahvaljujući tradiiciji, šljiva je postala stub poljoprivrede - kazao je predsednik.

Prema rečima Vučića, danas ista snaga živi u više od 2.700 domaćinstava Osečine koji se bave šljivarstvom.

- Predstvaljaju se sveža i sušena šljiva, pekmez, slatko i rakija... Naš zadatak je danas isti da negujemo kvalitet, izlazimo na svetska tržišta i ne dozvolimo ono što smo sztvarali generacijama da bude zaboravljeno - kaže Vučić.

Dodao je da se trenutno radi na 4 pravca kada su putevi u pitanju, te napomenuo da se uskoro kreće u radove na Donjem Crniljevu.

- Nas čekaju ne laki politički dani. Sve one koji su učestvovali u zločinima protiv Srba na prostorima bivše Jugoslavije, uvek su oslobađali... Oni koji su učestvovali u pogromu u Oluji, od Ante Gotvine do ostalih. Oslobođen je i Naser Orić, bez obzira što su imali svedočenje da je lično učestvovao u ubistvu Slobodana Ilića. Danas će da mere emsocije i u Srpskoj i Srbiji... Kako saznajem za 16. septembar najavljeno je izricanje presude Hašimu Tačiju i kako sazanajm biće najvećim delom oslobađajuća. Hoće sa Zapada da kažu da smo jedini krivci i da moramo da prihvatimo jer zločina nad vama nije bilo... Srpska krv nije ni važna. Neki dan na slobodu izašla je krvolok, pravi istinski, ubila je dečaka koji je nju i ostale krvnike koji su u Zvorniku bili Slobodana Stojanovića, preklali su ga, lično ga ona preklala jer nije mogla da isttrpi oči dečaka od 12 godina. Izašla je na slobodu. U BiH nisu napisali krvnik se šeta slobodno i izašao je na slobodu, ti pridevi postoje samo za Srbe. Naše je da budemo dovoljno snažni i mudri. Da čuvamo mir u regioni ida znamo šta nam misle. Da nastavimo da rastemo. Čuvamo decu i vaspitavamo ih u duhu tradicije i ponosa i da brinemo o svojim ljudima. Da svoj ponos ne pogazimo. Da nikada nikoga ne uvredimo. Da svačiju žrtvu poštujemo, ali da im ne damo da nam pljunu i unište Srbiju. Vama hvala što razumete težinu naše pozicije i hvala jer ćemo još mnogo toga morati da istrpimo, ali ćemo i da odgovorimo. I da čuvamo i sačuvamo šljivu i našu Srbiju - rekao je Vučić.

Predsednik se zahvalio na dočeku i poželeo da sajam protekne na najbolji mogući način, te proglasio sajam otvorenim.

PITANjA NOVINARA

Na pitanje da li se čuo sa nekim od članovima porodice Mladić, kaže da je dugo u kontaktu sa Darkom Mladićem.

- Trudili smo se da pomognemo koliko je bilo moguće i dali sve od sebe da general Mladić skonča život u Srbiji. Bilo je jasno, saopštio sam da mu je ostalo između 7 dana i 5 nedelja, znali smo mi i oni koji su to dopustili. Prvo ta istraga koju oni sprovode, mi smo čekali jutros konferenciju za novinare Mehanizma rezidualnog i nije je bilo. I dalje ne znamo ništa. Poslali smo timove naše u Hag da pomognemo oko logističkih stvari, da budemo u kontaktu sa porodicom i da vidimo šta su planovi. Ne mogu ništa više da kažem jer nismo dobili nikakve informacije iz Haga. Sve što čitam su neistine. Razgovarao sam i sa Miloradom Dodikom, taj čovek je bio komandant glavnog štaba vojske RS, moramo i da razgovaramo i sa njima, ali ni sa kim ne moramo da razgovaramo ukoliko dobijemo drugačija upustva ili želje porodice. U ovom trenutku nemamo ništa. Načuli smo kao mogućnost da će biti sahranjen pored ćerke u Beogradu, da li će ili neće ne znamo, i ne možemo da zanmo jer ni telo nije u našim rukama, odnosno nije u našoj zemlji i nisu nam rekli kada ćemo moći da ga uzmemo... Te priče zaustavite, jer smisla nema. To vređa i porodicu i svakog od nas, jer mi ništa ne znamo... Ovde ima važnih stvari, kao prvo to što smo videli da je Hag želeo Mladićevu smrt iza rešetaka, ne u bolnici, a posebno nije želeo da dopusti da general umre u Srbiji, tamo gde je on želeo. To je anticivilizacijsko ponašanje, bez presedana i opravdanja. Reći ću vam šta nas još očekuje. Ovih dana sam svedok najtežih mogućih pritisaka koji dolaze sa različitih strana, kako iz regiona, tako iz naše zemlje i iz sveta. Ko će od nas snažnije da opsuje preminulog generala Mladića, ja u tome da učestvujem neću, ne pada mi na pamet. Mogu da garantujem, ako porodica bude želala da bude sharanjen na teritoriji Srbije, mi ćemo pomoći da to bude učinjeno na dostojanstven način, mi smo civilizovani i ozbiljni ljudi. Drugo, veoma važno, ta hajka koju vode nije zbog preminulog generala Mladića, nego zbog budućnosti i različitih pravnih posledica i pritiska na Srbiju. Prevešću vam. 16. septembra je izricanje presude Hašimu Tačiju, gle čuda, a oni vole simbole, a 15. je naš nacipnalni praznik Dan nacionalne zastave i jedinstva. Kako saznajem, videćete da szanajem dobro, voleo bih da se mogu reći da sam se prevario, biće tu nešto osuđujeće ne zbog tragedije i srpksih žrtava, tek toliko da prekriju zatvorkso vreme, ali za zločine nad Srbima Tači će biti proglašen ne krivim i ne odgovornim. Cela ta igra oko tribunala i raznih sudova i oko svega, na kraju će da imaju samo jedan cilj, da se vidi da su oni tražili pravdu i da su našli da je Gotovina, Naser Orić u drugostepenom postupku odlukom sudija 3:2 nisu krivi,da Hrvati i Bošnjaci ni Albanci nisu činili zločine nad Srbima, i da je trajni krivac Srbi i to je pečat koji nam Zapad donosi. Kada smo govorili o KiM nismo imali podršku ni Međunarodnog suda pravde ni Međunarodnog kriivčnog suda i razumem takođe i predsednika Trampa koji traži promenu sistema prava ipravde i to ćemo i mi zahtveati. Ni danas ne verujem u Hašku pravdu - rekao je Vučić.

Foto: Novosti

Podsetio je da je Elfeta Veselji zaklala dečaka Slovodana Stojanovića, izašla iz zatvora i ni u jednom od medija u BiH nije pisalo da je monstrum izašao...

- Preklala je dete. Sa njom su bili Kibe i Orić. Dečaka... Jer su mu oči bile suviše krupne. Nikom ništa ni za Slobodnaa Ilića, Petrovačku cestu, Klečku, za silovane Srpskinje, ubijenu decu, gađali decu kroz tela oca i majki, da vide koliko jedan metak može da ubije ljudi. I zato nam to spremaju 16. septembra. Svi su svojoj bezobzirnosti dali oduška. Zastrašujuće je koliko mržnje ima u ljudima i kako nema elementarne pristojnosti. Ko god da umre, kad god da se dogodi, smrtni su ljudi i ja i vi. Kada umru Gotovina ili Orić mislite da ću da napišem da sam srećan što je umro danas, pa to pristojan čovek neće da uradi, šta god mislio o njegovom delu. To vam nalaže ne pravoslavno nego građansko vaspitanje... - rekao je Vučić, dodajući da ministri u Vladi Srbije koriste priliku kako bi postali popularni u svojoj sredini.

- Mrtav je čovek, zašto to radite. Nisi ti ministar Novog Pazara već cele Srbije... Ne želim da povredim Bošnjake, moramo da čuvamo mir. Imate Srbe koji ne mogu da se uzdrže od najbrutalnijih, nepristojnih komentara jer im ljudi smetaju i mrtvi. Mnogo toga ne razumem. Trudio sam se svih ovih 15 godina, slao dobre poruke, nisu želeli da je čuju, jer su oni želeli Srbiju na kolenima... Nećete nam ni ovog puta ponos ni dostojanstvo srušiti. Ljudi imaju različite stavove i različita mišljenja. Ali da mi ne omogućim dostojanstven ukop, sahranu generalu, to se neće dogoditi. Da čujete od mene kao predsednika republike psovke i gadosti, i to vam govore ovi iz NVO što su podržani od Zapada, deo tela u Lazarevu, deo tela u Han Pijesak, račšerupajte ga kao psa, sram vas bilo sve zajedno, meni ćete da govorite o nečemu. Ovo ne sme da dalje pravi rovove između Srba i Bošnjaka. Ovi u Sarajevu imaju svoj film, njima su izbori pa misle da mogu da govore o Srbiji šta hoće. Meni je važno da sačuvamo dobar odnos sa Bošnjacima koji žive u Srbiji, da ako oni već ne vode računa o nama i emocijama većine Srba, da mi vodimo računa o njima i tu pokažemo svoju snagu i veličinu. Svašta smo mogli da vidimo u poslednja 24 sata, ponosan sam na svoju Srbiju i otadžbinu koaj se ponaša pristojno, civilizovano, bez ratnih pokliča, pretnji bilo kome i preuranjenih ocena i na kraju će svima nama suditi istorija, mnogo bolje nego Haški tribunal - kaže Vučić.

O narativu hrvatskih insitucija koje su iste kao izjave predsednikovih protivnika, Vučić kaže da oni nisu normalni.

- Osim što su nepristojni... To je uplitanje u unutrašnje stvari, svakog dana. Zato žele Srbiju na kolenima i nadaju se da njihovi puleni mogu da pobede na izborima. Džaba im nada, džaba vam novci - rekao je on i najavio odlazak posle 16. septembra u Njujork gde će da zastupa Srbiju i održati najslušaniji govor, ne računajući Tarmpa, i da je već sada počeo da priprema šta su Srbiji i našem narodu radili od '90. godina.

- Da služi kao nauk i istorijska čitanka drugim narodima i da im ništa ne veruju - rekao je on.

- Naš je cilj da imamo što bolje odnose sa onima koji su nam otimali i ponižavali, to je posao politike, ali to nikada ne sme da se zaboravi šta je bilo i kako je bilo. To su za nas važne stvari. Nemojte da nagađate, ne znamo ni kada će doći telo ni kada će biti sahrana, razgovarao sam sa Dodikom, da li će Srbija ili Srpska da preuzme najveći deo, ništa još ne znamo - napomenuo Vučić.

O navodima da će sahrana Mladića biti isti dan kada i koncert Dina Merlina, Vučić kaže da se o tome još uvek ništa ne zna.

- Mnogo brinem za ovo 16. i sve se nadam da nisam u pravu - kazao je on.

Dodao je da je svestan da su emocije velike jake i kod ovih i onih. Predsednik kaže da oni koji žale neka žale, koji se raduju da sa njima nešto nije uredu, ali da ne želi da se prave unutrašnji sukobi i da Srbija treba da se posveti napretku.

- To sam govorio i kada su se radovali Đinđićevoj i Miloševićevoj smrti. Imali smo kretene koji su puštali balone na Trgu republike. Kretena emocionalnih, bolesnika ima svuda, samo je važno da brinemo da ih bude što manje i da ne potapdne pod taj utisak i da se bavimo napretkom jer svim njima to ne odgovara i u Sarajevu i u Zgarebu i u Podgorici Prištini, svima njima ne odgovara napredak Srbije... Niko ne poznaje državu bolje od mene i neću nikom da dozvolim da je voli više od mene... Kada to kažem, ne busam se u prsa da je volim više od vas, samo kaže da je ne voli niko više od mene. Samo rad, rad napredak, to je ono što im smeta. Zato se čude odkale stopa rasta i toliko oružja Srbiji... Radimo i napredujemo i to je za nas najvažnije. Da kažem precizno, pozvao sam Darka Mladića da proverim da li je to istina i izjavio sam saučešće jer to pristojni ljudi rade - dodao je Vučić.

OBILAZAK SAJMA

Predsednik je potom krenuo da obilazi štandove na sajmu, koji su ga oduševili.

Od domaćina je dobio i nekoliko poklona, a mnogi su želeli i da fotografišu sa njim.

Plan posete

Prema planu posete, Vučić će s početkom u 13 sati obići Sajam šljiva "Osečina 2026", a od 13.45 preduzeće "Krušik-Plastika" a.d. u tom mestu.

Vučić će zatim, s početkom u 15 sati razgovarati sa građanima u Ljuboviji.

U opštini Mali Zvornik Vučić će od 15.50 obići preduzeće gazdinstvo "STR Ada" u selu Voljevci kod Velike Reke, a od 16.40 završne radove na rekonstrukciji i sanaciji OŠ "Braća Ribar" u Donjoj Borini.

Sledi obilazak završnih radova na rekonstrukciji OŠ "Anta Bogićević" u Loznici s početkom u 17.30, a zatim od 18.10 i obilazak domaćinstva Marić u Lipničkom Šoru u toj opštini.

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