TRESE SE BALKAN! Evo kada Srbija igra protiv Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva
Srbija je u poslednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva upisala i petu pobedu, pošto je maksimalnim rezultatom nadigrala Ukrajinu.
Time je potvrdila i da će sa prvog mesta grupe B u osminu finala.
U prvoj rundi nokaut faze igraće protiv Hrvatske, koja je u odlučujućem meču bila bolja od Crne Gore - i tako je zauzela četvrto mesto u grupi D.
Taj meč igraće se u Brnu u nedelju, 30. avgusta, u večernjem terminu, odnosno od 19 časova.
Pre toga će, od 16 časova, snage odmeriti selekcije Francuske i Grčke.
Pobednici ova dva duela će ukrstiti koplja u četvrtfinalu, koje je na programu 2. septembra.
To nije sve što se tiče programa u Brnu, jer će se u ponedeljak odigrati još dva meča osmine finala.
Svetske i olimpijske šampionke Italijanke igraće protiv Bugarske od 16 časova.
Udarni termin rezervisan je za domaću reprezentaciju Češke, koja će igrati protiv Švedske.
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