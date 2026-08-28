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TRESE SE BALKAN! Evo kada Srbija igra protiv Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva

М.П.

28. 08. 2026. u 06:32

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Srbija je u poslednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva upisala i petu pobedu, pošto je maksimalnim rezultatom nadigrala Ukrajinu.

ТРЕСЕ СЕ БАЛКАН! Ево када Србија игра против Хрватске у осмини финала Европског првенства

Šálek Václav / ČTK / Profimedia

Time je potvrdila i da će sa prvog mesta grupe B u osminu finala.

U prvoj rundi nokaut faze igraće protiv Hrvatske, koja je u odlučujućem meču bila bolja od Crne Gore - i tako je zauzela četvrto mesto u grupi D.

Taj meč igraće se u Brnu u nedelju, 30. avgusta, u večernjem terminu, odnosno od 19 časova.

Pre toga će, od 16 časova, snage odmeriti selekcije Francuske i Grčke.

Pobednici ova dva duela će ukrstiti koplja u četvrtfinalu, koje je na programu 2. septembra.

To nije sve što se tiče programa u Brnu, jer će se u ponedeljak odigrati još dva meča osmine finala.

Svetske i olimpijske šampionke Italijanke igraće protiv Bugarske od 16 časova.

Udarni termin rezervisan je za domaću reprezentaciju Češke, koja će igrati protiv Švedske.

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Srbija protiv Hrvatske! Gledaćemo balkanski derbi u osmini finala Evropskog prvenstva

Srbija protiv Hrvatske! Gledaćemo balkanski derbi u osmini finala Evropskog prvenstva