RUSKA ZVER KREĆE U MISIJU! Zapad u strahu: Jedinstvena ruska podmornica sa torpedima „sudnjeg dana“ izašla na pučinu

RUSKA mornarica je započela fabrička ispitivanja Habarovska, podmornice na nuklearni pogon, posebno dizajnirane za nošenje podvodnog drona na nuklearni pogon Posejdon.

Foto: Tanjug/AP/MO Rusije

Plovilo je ušlo u vodu 17. avgusta, što je prvi put da je u toku od početka izgradnje 2014. godine. Podmornicu gradi Sevmaš u Severodvinsku i očekuje se da će se pridružiti ruskoj Pacifičkoj floti nakon završetka ispitivanja. Habarovsk je isplovio iz svoje građevinske hale u novembru 2025. godine i kasni oko šest godina, što odražava i njenu složenost i potpuno jedinstven dizajn, kao i nedostatke u ruskoj industrijskoj bazi.

Foto: Mil.ru/MoD Rusije





Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation

Habarovsk je opremljen sa šest lansirnih cevi za Posejdon, autonomno podvodno vozilo na nuklearni pogon namenjeno da Rusiji obezbedi dodatni strateški sistem za isporuku nuklearnog oružja sposoban da radi ispod okeana umesto da prati balističku putanju konvencionalnih interkontinentalnih raketa. Njegov prijavljeni domet je približno 10.000 kilometara, iako je izneto nekoliko ambicioznijih tvrdnji o performansama sistema. Sistem je bio među šest strateških oružja koje je predsednik Vladimir Putin javno predstavio 2018. godine kao deo ruskih napora da razvije nuklearne kapacitete sposobne da zaobiđu nove sisteme protivraketne odbrane.



Iako je „Habarovsk“ prvi brod svoje klase, teško modifikovana sovjetska podmornica klase „Oskar“, „Belgorod“, prethodno je ušla u službu u julu 2022. godine kako bi testirala operacije nosača nuklearnih torpeda i obezbedila takvu mogućnost ranije. Belgorod nosi četiri lansirne cevi Posejdon, dok Habarovsk nosi šest, pri čemu noviji brod ima koristi od pogona i sistema za tišinu koji su nekoliko decenija ispred drugih u pogledu sofisticiranosti. Očekuje se da će najmanje četiri podmornice klase Habarovsk biti uvedene u upotrebu, paralelno sa brzim širenjem flote podmornica klase Borej sa balističkim raketama.

(militarywatchmagazine.com)

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