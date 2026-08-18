VLADIMIR MICOV U PARTIZANU! Crno-beli doveli legendarnog asa! Evo koju će funkciju obavljati!
Nekadašnji reprezentativac Srbije ponovo u klubu gde se proslavio igrama.
Odlaskom Luke Velikića u Dubai, ostalo je upražnjeno mesto u rukovodstvu Partizana.
Crno-beli su sada rešili i taj problem, kako "Mocart sport" saznaje, angažovanjem Vladimira Micova.
Reč je o dobro poznatom imenu srpske i evropske košarke. Nekadašnji reprezentativac Srbije tokom bogate karijere nastupao je za brojne evropske klubove, a jedan period proveo je i u klubu iz Humske.
Micov je ove godine kratko obavljao funkciju sportskog direktora Galatasaraja. Prethodno je bio angažovan u Metalcu iz Valjeva, u koji se vratio pre nekoliko dana, ali je sada ponovo došlo do promene.
Posle odlaska Vulikića u Dubai, Partizan je ostao bez čoveka koji je bio zamenik sportskom direktoru Žarku Paspalju. Ta uloga će pripasti Micovu.
Zvanična potvrda saradnje očekuje se u narednim danima. Nova ekipa Partizana okuplja se tokom ove nedelje, pa bi Micov uskoro trebalo da se priključi klupskom rukovodstvu.
BONUS VIDEO: Doček Alekse Avramovića, Marka Marinovića i Feđe Sretenovića na trgu u Čačku
Preporučujemo
ŠAMAR KAKAV PARTIZAN NE PAMTI! Humska se crveni od stida!
18. 08. 2026. u 06:07
SPORTSKI SVET JE ZGROŽEN! Evo šta su Hrvati uradili Ruskinji usred Zagreba
18. 08. 2026. u 09:58
HOĆE LI ZVEZDA PRODATI BADžA? Crveno-beli dobili ponudu za otpisanog fudbalera
18. 08. 2026. u 13:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat
LEVSKI i AEK ove večeri na "Naciolanom stadionu Vasil Levski" (21.00) otvaraju plej-of Lige šampiona, a domaćin u prvi meč ulazi sa velikim samopouzdanjem. Bugarski šampion ne zna za poraz u svim takmičenjima još od maja, dok AEK traži način da prekine osmogodišnje čekanje na povratak u grupnu, odnosno ligašku fazu elitnog evropskog takmičenja.
18. 08. 2026. u 07:30
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)