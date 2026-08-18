VLADIMIR MICOV U PARTIZANU! Crno-beli doveli legendarnog asa! Evo koju će funkciju obavljati!

Nekadašnji reprezentativac Srbije ponovo u klubu gde se proslavio igrama.

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Odlaskom Luke Velikića u Dubai, ostalo je upražnjeno mesto u rukovodstvu Partizana.

Crno-beli su sada rešili i taj problem, kako "Mocart sport" saznaje, angažovanjem Vladimira Micova.

Reč je o dobro poznatom imenu srpske i evropske košarke. Nekadašnji reprezentativac Srbije tokom bogate karijere nastupao je za brojne evropske klubove, a jedan period proveo je i u klubu iz Humske.

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Micov je ove godine kratko obavljao funkciju sportskog direktora Galatasaraja. Prethodno je bio angažovan u Metalcu iz Valjeva, u koji se vratio pre nekoliko dana, ali je sada ponovo došlo do promene.

Posle odlaska Vulikića u Dubai, Partizan je ostao bez čoveka koji je bio zamenik sportskom direktoru Žarku Paspalju. Ta uloga će pripasti Micovu.

Zvanična potvrda saradnje očekuje se u narednim danima. Nova ekipa Partizana okuplja se tokom ove nedelje, pa bi Micov uskoro trebalo da se priključi klupskom rukovodstvu.

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