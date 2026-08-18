"PRAVIO SAM GREŠKE I GLUPOSTI"! Oglasio se Nikola Kalinić posle završetka karijere!
Doskoraši košarkaš Crvene zvezde stavio tačku na aktivno igranje.
Kalinić je u ponedeljak saopštio da završava igračku karijeru, te da se priključuje stručnom štabu Crvene zvezde.
Objavu Kalinića prenosimo u celosti.
"To je to, došao je momenat da se kaže dosta. Jedno divno putovanje od 17 godina dolazi do kraja. Imao sam neverovatnu sreću da sve što sam ikada želeo, uspeo sam da uradim. Upoznao sam svet, stekao prijatelje, osvojio titule, uživao igrajući se i takmičeći se. Pravio sam greške i gluposti i budalaštine, bilo ih je gomila, ali nikada nisam odustajao. Uvek sam verovao da ću sledeću utakmicu biti bolji, pametniji", napisao je Kalinić.
Kalinić se zahvalio svima koje je na ovom putu sretao.
Uvek sam se trudio da budem iskren i pošten prema košarci, prema klubu, prema sebi i mislim da sam u većini slučajeva uspeo i da sam i tu imao sreću da mi se sve vrati. Jedna luckasta glava iz Subotice i neverovatna želja za uspehom.
Hvala svima na podršci, pohvalama, kritikama. Hvala mojim saigračima, trenerima, ljudima u klubovima, navijačima i svim ostalima koji su bili deo mog puta. Znam da često nisam bio lagan za saradnju, ali imam svoje principe i načela od kojih ne odustajem. Bila je ovo jedna luda vožnja i hvala vam svima.
Nastavljamo avanturu, samo u drugačijim ulogama", piše u poruci.
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