Košarka

"VERUJEM DA ĆE NAVIJAČI UŽIVATI, BORIĆEMO SE ZA SVE TITULE!" Saša Obradović po dolasku u Hapoel

Filip Milošević

17. 08. 2026. u 12:40

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Bivši trener Crvene zvezde, Saša Obradović, nije krio kakve su mu želje i planovi za predstojeću sezonu sa Hapoelom iz Jerusalima.

ВЕРУЈЕМ ДА ЋЕ НАВИЈАЧИ УЖИВАТИ, БОРИЋЕМО СЕ ЗА СВЕ ТИТУЛЕ! Саша Обрадовић по доласку у Хапоел

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

“Iskreno se zahvaljujem predsedniku Adelsonu i upravi koja je napravila neverovatnu grupu igrača, koja može da se bori za sve titule. Verujem da će naši predivni navijači uživati u sezoni pred nama. Jedva čekam da počnemo”, poručio je Obradović.

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