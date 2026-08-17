"JEDVA ČEKAM DA VAS VIDIM, NIŠTA NE MOŽEMO BEZ VAS!" Čima Moneke se obratio "delijama" pred početak nove sezone
Košarkaš Crvene zvezde, Čima Moneke, obratio se navijačima pred početak nove sezone.
Nigerijac je istakao da sa velikim nestrpljenjem očekuje povratak na teren, upoznavanje novih saigrača i rad sa novim trenerom Ibonom Navarom.
"Pozdrav svima! Nadam se da su svi koji su gledali ovaj video, kao i svi zvezdaši širom sveta, imali odlično leto. Ja jesam, ali sam neverovatno uzbuđen zbog povratka na posao. Ne mogu da dočekam da igram pred navijačima, upoznam nove saigrače i igram za trenera Ibona Navara", rekao je Moneke.
Nigerijac je potom poslao jasnu poruku navijačima.
"Cilj nam je da svakog dana budemo sve bolji i to počinje od priprema. Budite uz nas, kao što ste uvek. Ništa od ovoga ne možemo bez vas, jedva čekam da vas vidim. Bićemo bolji i to zbog vas."
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