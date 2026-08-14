NEOČEKIVANO: Još jedan odlazak iz Partizana, i to u Dubai
Luka Vulikić nastaviće karijeru u Dubaiju, gde će od naredne sezone biti deo stručnog štaba novog evroligaša. Nekadašnji tim menadžer Partizana priključiće se analitičkoj službi kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Vulikić je prethodnih sezona obavljao funkciju tim menadžera u Partizanu, a krajem 2025. godine na toj poziciji nasledio ga je Aljoša Mitrović. Ipak, Vulikić je ostao u crno-belom taboru i preuzeo ulogu pomoćnika generalnog menadžera Žarka Paspalja.
Na toj funkciji zadržao se do kraja prošle sezone, nakon čega je u dogovoru sa klubom napustio Partizan. Ubrzo je pronašao novi angažman, pošto je Dubai pokazao interesovanje za njegovo iskustvo i rad.
Dolazak Vulikića potvrdio je generalni menadžer Dubaija Dejan Kamenjašević, koji je otkrio i da su preporuke o njegovom radu stigle iz više izvora.
"Luku smo doveli kao 'slobodnog agenta' koji je bio slobodan u odabiru nove sredine. Čuli smo mnogo dobrih stvari o njemu i odlučili smo da dodatno ojačamo tim novim snagama", rekao je Kamenjašević za Mozzart sport.
Vulikić će tako biti još jedan Srbin u strukturi Dubaija. U stručnom štabu trenera Pabla Lasoa nalazi se i Velibor Njegovanović, dok funkciju tim menadžera obavlja Nenad Banjanin.
(B92)
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