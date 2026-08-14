Košarka

NEOČEKIVANO: Još jedan odlazak iz Partizana, i to u Dubai

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14. 08. 2026. u 14:13

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Luka Vulikić nastaviće karijeru u Dubaiju, gde će od naredne sezone biti deo stručnog štaba novog evroligaša. Nekadašnji tim menadžer Partizana priključiće se analitičkoj službi kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

НЕОЧЕКИВАНО: Још један одлазак из Партизана, и то у Дубаи

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Vulikić je prethodnih sezona obavljao funkciju tim menadžera u Partizanu, a krajem 2025. godine na toj poziciji nasledio ga je Aljoša Mitrović. Ipak, Vulikić je ostao u crno-belom taboru i preuzeo ulogu pomoćnika generalnog menadžera Žarka Paspalja.

Na toj funkciji zadržao se do kraja prošle sezone, nakon čega je u dogovoru sa klubom napustio Partizan. Ubrzo je pronašao novi angažman, pošto je Dubai pokazao interesovanje za njegovo iskustvo i rad.


Dolazak Vulikića potvrdio je generalni menadžer Dubaija Dejan Kamenjašević, koji je otkrio i da su preporuke o njegovom radu stigle iz više izvora.

"Luku smo doveli kao 'slobodnog agenta' koji je bio slobodan u odabiru nove sredine. Čuli smo mnogo dobrih stvari o njemu i odlučili smo da dodatno ojačamo tim novim snagama", rekao je Kamenjašević za Mozzart sport.

Vulikić će tako biti još jedan Srbin u strukturi Dubaija. U stručnom štabu trenera Pabla Lasoa nalazi se i Velibor Njegovanović, dok funkciju tim menadžera obavlja Nenad Banjanin.

(B92) 

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