NASTAVLJA SE HAOS: Infantino uživa sve manju podršku, još jedna federacija mu okrenula leđa
Fudbalski savez Novog Zelanda prekinuo je odnose sa Fudbalskom konfederacijom Okeanije i postao najnovija članica Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) koja je povukla podršku predsedniku Đaniju Infantinu.
Afrička fudbalska konfederacija (CAF) i južnoameričko telo Konmebol podržali su Infantina u nameri da osvoji četvrti predsednički mandat na Kongresu FIFA u martu.
Novi Zeland je sledio primer nekoliko pojedinačnih država članica, uključujući Englesku, Vels, Norvešku, Republiku Irsku i Severnu Irsku, potvrdivši da neće podržati Infantinovu kandidaturu za reizbor.
"Fudbalski savez Novog Zelanda (NZF) takođe traži nezavisnu reviziju koraka preduzetih za razvoj projekta 'FIFA Forward Enterprise Scheme' (FFE)", navodi se u saopštenju.
"Nakon pažljivog razmatranja, NZF je zauzeo stav da su odluke i akcije unutar FIFA doprinele narušavanju poverenja i povećanju podela u međunarodnom fudbalu i da je potrebna nezavisna revizija kako bi se obnovilo poverenje".
Novi Zeland je bio jedina od 11 članica Fudbalske konfederacije Okeanije (OFC) koja se plasirala na ovogodišnje Svetsko prvenstvo.
S druge strane, OFC je saopštila da pozdravlja odluku FIFA da povuče sporni predlog, ali bez pominjanja Infantina.
"Izvršni komitet OFC pozdravlja odluku FIFA da povuče FFE predlog i njenu posvećenost da ispita probleme u vezi sa ovim projektom. OFC prepoznaje napredak postignut tokom protekle decenije u unapređenju razvoja fudbala u Okeaniji pod vođstvom FIFA i ohrabruje FIFA da iskoristi ovu reviziju kao priliku da identifikuje i primeni sve promene koje mogu biti neophodne", dodaje se u saopštenju.
Infantino je predsednik FIFA od 2016. godine i činilo se izvesnim da će u martu u Maroku biti ponovo izabran bez protivkandidata, ali se našao pod snažnim pritiskom zbog plana o prodaji udela u Svetskom prvenstvu privatnim investitorima.
FIFA je odredila 18. novembar kao rok za prijavu eventualnih protivkandidata.
(ARENA SPORT)
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