NASTAVLJA SE SUPERLIGA SRBIJE: Partizan dočekuje Feđin Radnički, Zvezda se "odmara"
Predstojećeg vikenda nastavlja se Superliga Srbije utakmicama petog kola, fudbaleri Partizana dočekuju kragujevački Radnički, dok je utakmica Železničar - Crvena zvezda odložena.
Prva utakmica petog kola igraće se u subotu od 19 časova, Radnik će u Surdulici dočekati Mačvu.
U subotu od 21 čas igra se beogradski derbi na Banovom brdu gde će Čukarički ugostiti OFK Beograd.
Tri meča su na programu u nedelju, a prvi će na teren od 19 časova, u Loznici, IMT i Radnički iz Niša.
Uz duel Partizana i Radničkog iz Kragujevca u Beogradu, u nedelju od 21 čas će na teren i Zemun i lučanska Mladost, a meč će biti odigran u Ubu.
Poslednji meč petog kola Superlige Srbije igra se u ponedeljak od 20 časova kad će Novi Pazar ugostiti Vojvodinu.
Preporučujemo
TRAGEDIJA TOKOM TRKE! Poginuo biciklista!
14. 08. 2026. u 19:21
TEŽAK ŽREB ZA SRBE! Ovo su protivnici Partizana i Šapca u Evrokupu!
14. 08. 2026. u 18:59
BRUTALNO POJAČANjE STIŽE U PARTIZAN! Ovo je i dokaz tome!
14. 08. 2026. u 18:43
KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA! Novi Beograd saznao rivale na putu ka eliti!
14. 08. 2026. u 18:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
MISLIMA NA HETAFEU: Partizan overava prolaz dalje protiv Tobola, do opuštanja ne sme doći
FUDBALERI Partizana brane tri gola prednosti na "Centralnom stadionu" u Koštanaju gde će ih od 17 časova ugostiti Tobol.
13. 08. 2026. u 07:20
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)