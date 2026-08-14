NASTAVLJA SE SUPERLIGA SRBIJE: Partizan dočekuje Feđin Radnički, Zvezda se "odmara"

Predstojećeg vikenda nastavlja se Superliga Srbije utakmicama petog kola, fudbaleri Partizana dočekuju kragujevački Radnički, dok je utakmica Železničar - Crvena zvezda odložena.

FOTO: A. Ilić

Prva utakmica petog kola igraće se u subotu od 19 časova, Radnik će u Surdulici dočekati Mačvu.

U subotu od 21 čas igra se beogradski derbi na Banovom brdu gde će Čukarički ugostiti OFK Beograd.

Tri meča su na programu u nedelju, a prvi će na teren od 19 časova, u Loznici, IMT i Radnički iz Niša.

Uz duel Partizana i Radničkog iz Kragujevca u Beogradu, u nedelju od 21 čas će na teren i Zemun i lučanska Mladost, a meč će biti odigran u Ubu.

Poslednji meč petog kola Superlige Srbije igra se u ponedeljak od 20 časova kad će Novi Pazar ugostiti Vojvodinu.

