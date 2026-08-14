OGLASILA SE ZVEZDA: On je novi trener crveno-belih

Španski stručnjak Albert Rijera i zvanično je novi trener fudbalera Crvene zvezde, saopštio je danas srpski klub.

FOTO: FK Crvena zvezda

Rijera (44) je došao na mesto šefa struke "crveno-belih" umesto Dejana Stankovića, a kako je saopšteno potpisao je ugovor do juna 2028. godine.

"Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je novi trener našeg kluba španski stručnjak Albert Rijera, koji je parafirao dvogodišnji ugovor. Rijera je rođen 15. aprila 1982. godine u Manakoru, na Majorci. Prvi posao kao glavni trener dobio je 2022. godine u Olimpiji iz Ljubljane, gde je iste sezone osvojio prvenstvo i Kup Slovenije. Nakon toga, kratko je preuzeo Celje, a u oktobru 2023. godine i francuski Bordo", stoji u klupskoj objavi.

Dodaje se da se Rijera u julu 2024. godine vratio u Celje i sa tim klubom stigao do četvrtfinala Lige konferencije u sezoni 2024/25, a u istoj sezoni osvojio je i Kup Slovenije.

"U februaru 2026. godine španski stručnjak je preuzeo Ajntraht iz Frankfurta, gde se zadržao do maja iste godine. Rijeri želimo dobrodošlicu i verujemo da će u godinama koje su pred nama ostvarivati velike rezultate sa našom Crvenom zvezdom", zaključuju iz Zvezde.

Španac će na klupi Zvezde debitovati sledećeg četvrtka od 20 časova kad na "Marakani" gostuje Viktorija Plzenj u prvom meču plej-ofa Lige Evrope.

Rijera je nekadašnji španski reprezentativac, a u prebogatoj igračkoj karijeri igrao je za Majorku, Bordo, Espanjol, Mančester Siti, Liverpul, Olimpijakos, Galatasaraj, Votford, Udineze i Koper, a kao trener vodio je Ajntraht iz Frankfurta, u dva navrata Celje, Bordo i ljubljansku Olimpiju.

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