VILAGOŠ JE U FINALU! Srpkinja izborila borbu za medalju
Aktuelna kontinentalna vicešampionka Adriana Vilagoš je posle mnogo muke i drame prošla u finale bacanja koplja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
Vilagoš je imala razočaravajući nastup u kvalifikacijama, da bi finale izborila tek u trećoj seriji za nju skromnim hicem od 57,25 metra.
Na njenu sreću, ni rivalke nisu bile posebno raspoložene ovog petka u Birmingemu, pa joj je za mesto među 12 najboljih bio dovoljan pomenuti prosečni hitac.
Adriana se u finale plasirala desetim rezultatom kvalifikacije, a jedina takmičarka koja je ispunila zvaničnu normu od 61 metra je Švajcarkinja Leoni Higli sa 62,33 metra.
Borba za medalje na programu je u nedelju 16. avgusta od 20.55 časova.
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