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VILAGOŠ JE U FINALU! Srpkinja izborila borbu za medalju

Filip Milošević

14. 08. 2026. u 13:50

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Aktuelna kontinentalna vicešampionka Adriana Vilagoš je posle mnogo muke i drame prošla u finale bacanja koplja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.

ВИЛАГОШ ЈЕ У ФИНАЛУ! Српкиња изборила борбу за медаљу

Slavek Ruta/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vilagoš je imala razočaravajući nastup u kvalifikacijama, da bi finale izborila tek u trećoj seriji za nju skromnim hicem od 57,25 metra.

Na njenu sreću, ni rivalke nisu bile posebno raspoložene ovog petka u Birmingemu, pa joj je za mesto među 12 najboljih bio dovoljan pomenuti prosečni hitac.

Adriana se u finale plasirala desetim rezultatom kvalifikacije, a jedina takmičarka koja je ispunila zvaničnu normu od 61 metra je Švajcarkinja Leoni Higli sa 62,33 metra.

 Borba za medalje na programu je u nedelju 16. avgusta od 20.55 časova.

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