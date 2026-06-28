"ORLOVI" MORAJU DA UČE: Odbojkašima i te kako koriste utakmice kao protiv Francuske u Ligi nacija
Poraz nikad ne prija, ali i ne boli. Odbojkaši su brzo preboleli poraz na turniru Lige nacija u Orleanu od domaćina Francuske 0:3 (23:25, 16:25, 22:25).
Svesni su da im svi dueli u elitnom takmičenju pomažu da što više napreduju i izvuku pouke iz duela sa najjačim selekcija. „Orlovi“ večeras (20.30) igraju sa SAD.
- Ono što je bilo dobro za mlade je što su mogli da osete kako je igrati pred ovakvom publikom. Mislim da je bilo jako dobrih trenutaka, samo što nismo dovoljno verovali. Ali, ja verujem u ono što radimo i kroz šta prolazimo iz dana u dan. Srećan sam zbog mladih momaka, zbog Šoše, jer je igrao dobro kada je izašao na teren. Bilo je lepo videti ih kako uživaju – ističe selektor George Krecu.
Najmlađi u ekipu, Vuk Kulpinac iskoristio je priliku da pokaže svoj raskošni talenat.
- Vuk ima 18 godina i nešto je specijalno za srpsku odbojku. Ako nauči što je brže moguće kako odbojka funkcioniše imaćemo jednog od najvažnijih igrača u godinama koje dolaze. Samo to je proces – kaže Krecu.
I Francuzi su igrali u kombinovanom sastavu, u kojem su dominirali igrači koji su osvojili olimpijsko zlato.
- Francuska ima nekoliko sjajnih igrača, olimpijskih pobednika. A mi nemamo imena kao što oni imaju. Ali, radimo na tome. Zato sam tu, znamo šta je plan od početka. Verujem svima, čak i onima koji imaju 19 godina. Učimo svakodnevno, tako da sam ponosan na ekipu – podvlači Krecu.
Priliku da se nametne selektoru protiv „trikolora“ dobio je i Nikola Brborić:
- Teška utakmica protiv jednog kvalitetnog protivnika. Bilo je prelepo igrati pred prepunom dvoranom. Sigurno je da su navijači dodatno motivisali Francuze, ali su inspirisali i nas. Dali smo sve od sebe, ali to nije bilo dovoljno za pobedu.
Raspored
Sreda – 24.jun
Srbija – Japan 1:3
Petak – 26.jun
Srbija – Kuba 3:1
Subota – 27.jun
Francuska – Srbija 3:0
Nedelja – 28.jun
Srbija – SAD 20.30
Spektakl u Beogradu
„ORLOVI“ se sutra vraćaju u Beograd, gde će od 15. do 19.jula na poslednjem turniru odmeriti snage sa Turskom Slobodana Kovača, Ukrajinom, Nemačkom i Slovenijom.
ONUS VIDEO: TAJSON FJURI EKSKLUZIVNO ZA NOVOSTI: Najlepši pileći burger sam jeo u Somboru
Preporučujemo
SAŠA ILIĆ: "Nisam čudotvorac, već trener koji će izvući maksimum iz ove ekipe Partizana"
29. 06. 2026. u 09:40
"ĐOKOVIĆ JE GOAT, SINER JE FAVORIT NA TRAVI!" Bjern Borg pred početak Vimbldona
29. 06. 2026. u 09:23
SRBIJA NAMUČILA AMERIKU: Poraz "plave čete" u Ligi nacija
29. 06. 2026. u 08:28
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
BRAZIL NE SME DA POTCENI JAPAN! "Samuraji" su već pokazali da znaju kako se pobeđuje "selesao"
BRAZIL i Japan ukrstiće koplja u jednom od najzanimljivijih mečeva prve nokaut faze Svetskog prvenstva. Duel na stadionu "NRG stadionu" u Hjustonu donosi okršaj pobednika grupe "C" i drugoplasiranog tima grupe "F" (19.00), a pobednika u osmini finala čeka bolji iz obračuna Noršveke i Obale Slonovače.
29. 06. 2026. u 07:00
"STRAŠAN" MEČ AUSTRIJE I ALŽIRA! Marko Arnautović strelac, obe selekcije obezbedile ono što su želele!
Fudbaleri Austrije i Alžira odigrali su meč 3. kola grupne faze i na kraju utakmice semafor je pokazivao 3:3.
28. 06. 2026. u 05:59 >> 01:26
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)