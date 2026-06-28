"ORLOVI" MORAJU DA UČE: Odbojkašima i te kako koriste utakmice kao protiv Francuske u Ligi nacija

Poraz nikad ne prija, ali i ne boli. Odbojkaši su brzo preboleli poraz na turniru Lige nacija u Orleanu od domaćina Francuske 0:3 (23:25, 16:25, 22:25).

foto milos vukadinovic

Svesni su da im svi dueli u elitnom takmičenju pomažu da što više napreduju i izvuku pouke iz duela sa najjačim selekcija. „Orlovi“ večeras (20.30) igraju sa SAD.

- Ono što je bilo dobro za mlade je što su mogli da osete kako je igrati pred ovakvom publikom. Mislim da je bilo jako dobrih trenutaka, samo što nismo dovoljno verovali. Ali, ja verujem u ono što radimo i kroz šta prolazimo iz dana u dan. Srećan sam zbog mladih momaka, zbog Šoše, jer je igrao dobro kada je izašao na teren. Bilo je lepo videti ih kako uživaju – ističe selektor George Krecu.

Najmlađi u ekipu, Vuk Kulpinac iskoristio je priliku da pokaže svoj raskošni talenat.

- Vuk ima 18 godina i nešto je specijalno za srpsku odbojku. Ako nauči što je brže moguće kako odbojka funkcioniše imaćemo jednog od najvažnijih igrača u godinama koje dolaze. Samo to je proces – kaže Krecu.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

I Francuzi su igrali u kombinovanom sastavu, u kojem su dominirali igrači koji su osvojili olimpijsko zlato.

- Francuska ima nekoliko sjajnih igrača, olimpijskih pobednika. A mi nemamo imena kao što oni imaju. Ali, radimo na tome. Zato sam tu, znamo šta je plan od početka. Verujem svima, čak i onima koji imaju 19 godina. Učimo svakodnevno, tako da sam ponosan na ekipu – podvlači Krecu.

Priliku da se nametne selektoru protiv „trikolora“ dobio je i Nikola Brborić:

- Teška utakmica protiv jednog kvalitetnog protivnika. Bilo je prelepo igrati pred prepunom dvoranom. Sigurno je da su navijači dodatno motivisali Francuze, ali su inspirisali i nas. Dali smo sve od sebe, ali to nije bilo dovoljno za pobedu.

Raspored

Sreda – 24.jun

Srbija – Japan 1:3

Petak – 26.jun

Srbija – Kuba 3:1

Subota – 27.jun

Francuska – Srbija 3:0

Nedelja – 28.jun

Srbija – SAD 20.30

Spektakl u Beogradu

„ORLOVI“ se sutra vraćaju u Beograd, gde će od 15. do 19.jula na poslednjem turniru odmeriti snage sa Turskom Slobodana Kovača, Ukrajinom, Nemačkom i Slovenijom.

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