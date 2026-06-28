SJAJAN PODVIG ADRIANE VILAGOŠ! Srpkinja druga u Dijamantskoj ligi! Olimpijska šampionka joj gleda u leđa!
Fenomenalan rezultat ostvaila je srpska atletičarka u prestonici Francuske.
Nastavila je Adriana Vilagoš da se penje na podijume u Dijamantskoj ligi.
Sada je to ponovila i na trećem takmičenju u sezoni, koje je održano u Parizu! Međutim, otišla je korak dalje i posle dva osvojena treća mesta, sada je evropska vicešampionka skočila za jedno mesto i bila druga u bacanju koplja.
Fenomenalno bacanje iz druge serije odleteo je do 63.83 metara, što je Adrianin najbolji rezultat ove sezone! Ispred nje bila je opet mlada Kineskinja Ziji Jan, koja je bila najbolja i u Sijamenu i u Oslu (sada bacila 67.44).
Ono što je važnije, iza Vilagoš završila je olimpijska šampionka Haruka Kitaguči sa 63.01, pa je Vilagoš uspela da bude bolja od nje i sebi donese nove vredne bodove.
Srpska atletičarka je u četiri preostale validne serije bacala koplje i 59.11, 58.99, 57.97 i 57.28 metara. Nije bilo više bacanja preko 60 metara, ali treba imati u vidu da je Vilagoš pre samo dva dana bacala koplje na zlatnom kontinentalnom mitingu u Zagrebu.
Treba reći da je Adriana bila prva nedavno u Ostravi, pa je tekuća sezona više nego uspešna za Srpkinju.
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