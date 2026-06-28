CEO EGIPAT U ŠOKU: Fudbalski savez objavio šta se dešava sa Mohamedom Salahom

Kapiten reprezentacije Egipta Mohamed Salah povredio je tetivu na utakmici protiv Irana u trećem kolu grupe G na Svetskom prvenstvu, saopštio je danas Fudbalski savez Egipta (EFA).

AP Photo/Lindsey Wasson

Utakmica između Egipta i Irana (1:1) je odigrana u subotu, a Salah je zbog povrede zamenjen u 57. minutu.

U saopštenju EFA se navodi da je posle dodatnih pregleda utvđeno da je kapiten egipatske selekcije istegao tetivu i dodaje se da je Salah već započeo program rehabilitacije.

Međutim, u saopštenju se ne navodi da li će Salah da bude spreman za meč šesnaestine finala SP protiv Australije, koji je na programu 3. jula od 20 časova u Arlingtonu.

Takođe, EFA je objavila da će egipatski fudbaler Ahmed Fatuh zbog povrede tetive da propusti meč sa Australijom, dok se očekuje da se Mohamed Abdelmonem oporavi do duela šesnaestine finala SP, pošto ima problema sa skočnim zglobom.

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